المراكبى للحديد تقترب من حسم تمويل بقيمة 510 ملايين جنيه

حديد المراكبي 556

محمد سالم:



قاربت شركة المراكبى للحديد والصلب، على الانتهاء من تدبير قرضا بقيمة تصل إلى 510 ملايين جنيه، تعتمد عليه فى مقابلة نحو 65% من التكلفة الاستثمارية لتدشين خط إنتاج جديد بمصنعها فى مدينة 6 أكتوبر.



وكانت الشركة قد أعلنت بداية العام الجارى، عن سعيها لإنشاء خط لدرفلة الحديد باستثمارات 700 مليون جنيه، وتم ترسية الأعمال على شركة sms الألمانية، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 2019.



وصرح الرئيس التنفيذى للشركة، المهندس حسن المراكبى، فى يوليو الماضى، بأن الخط يضيف ما بين 400 إلى 500 ألف طن سنويا من حديد التسليح، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 350 ألف طن حديد تسليح، و250 ألف طن بيليت.



وقالت مصادر إن البنك الأهلى يلعب دور وكيل التمويل، وبنك الحسابات، ومسوق القرض الجديد، ويقوم حاليا بجمع الموافقات من 4 بنوك أخرى للمشاركة، ممثلة فى (مصر ايران، التنمية والعمال، العقارى المصرى، والاستثمار العربى)، تمهيدا لتوقيع العقود النهائية خلال أسابيع قليلة.



وحصلت الشركة على تمويل سابق من نفس التحالف المصرفى، مطلع 2014، بقيمة 510 ملايين جنيه أيضا، وكان مقررا الانتهاء من سداده عام 2020.



ويتوزع القرض القديم بواقع 250 مليون جنيه للبنك الأهلى، و100 مليون جنيه لبنك مصر إيران، و75 مليون جنيه للتنمية والعمال، و50 مليون جنيه للبنك العقارى، و35 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربى.



ومن المقرر أن تبدأ الشركة فى سحب الدفعات الأولى للقرض فور توقيع العقود، وذلك وفق الجدول الزمنى المحدد ضمن شروط منح التمويل، وبناء على دراسة الجدوى.



وتشهد أسواق الحديد حاليًا ارتفاعات لم تعهدها فى تاريخها فى مصر، وتجاوز سعر الطن تسليم المصنع 12 ألفا و100 جنيه، بالتوازى مع قفزات أسعار البيليت، وخامات الإنتاج مؤخرا، بينما يصل الطن للمستهلك بنحو 12 ألفا و400 جنيه.

