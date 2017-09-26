أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 731 إلى 734 عيار 22 670 إلى 673 عيار 21 640 إلى 642 عيار 18 549 إلى 550 عيار 14 427 إلى 428 عيار 12 366 إلى 367 الاونصة 22,747 إلى 22,819 الجنيه الذهب 5,120 إلى 5,136 الكيلو 731,429 إلى 733,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء، 26 سبتمبر.