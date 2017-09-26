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أسعار الدولار بالبنوك
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البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
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17.89
بنك مصر
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البنك الأهلي المصري
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بنك القاهرة
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البنك التجاري الدولي CIB
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17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 08:46 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
متابعات:
تقدم بوابة المال أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء، 26 سبتمبر.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
731 إلى 734
عيار 22
670 إلى 673
عيار 21
640 إلى 642
عيار 18
549 إلى 550
عيار 14
427 إلى 428
عيار 12
366 إلى 367
الاونصة
22,747 إلى 22,819
الجنيه الذهب
5,120 إلى 5,136
الكيلو
731,429 إلى 733,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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