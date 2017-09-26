درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى الليل.





وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد والرياح أغلبها معتدلة تنضط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 32 درجة والصغرى 21، والإسكندرية 29 والصغرى 23، ومطروح 28 والصغرى 21.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 32

وسط الدلتا 21 32

الاسكندرية 23 29

بلطيم 23 29

مطرح 21 28

السلوم 19 27

سيوة 21 35

بروسعيد 23 29

دمياط 23 29

العريش 18 30

رفح 19 30

الاسماعيلية 20 32

السويس 21 32

رأس سدر 21 32

نخل 14 31

نويبع 25 33

طابا 19 32

كارتين 16 30

الطور 23 31

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 23 35

مرسى علم 25 34

الفيوم 20 33

بنى سويف 20 33

المنيا 19 33

اسيوط 19 34

سوهاج 23 34

قنا 21 36

الاقصر 21 37

اسوان 24 38

ابو سمبل 21 38

الوادى الجديد 22 37

شلاتين 24 34

ابو رماد 23 33

راس حدربة 23 32

حلايب 24 31