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بورصة وشركات
عمومية سيجوارت تغلق العام المالي بخسائر 103 مليون جنيه
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 07:56 ص
سيجوارت 1
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المال -خاص:
انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية "سيجوارت" برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "سيجوارت".
واعتمدت الجمعية العامة الإيرادات الكلية للعام المالي المنتهي 2016/2017 والتي بلغت 49.7 مليون جنيه مقابل 61.3 مليون جنيه.
كما حققت الشركة إجمالي خسائر هذا العام 103.2 مليون جنيه مقابل 84.7 مليون جنيه بزيادة بنسبة 66% عن العام المنصرم.
وعليه فقد قررت الجمعية العمومية العادية للشركة، الموافقة علي قائمة المركز المالي للعام المالي المنتهي 2016/2027 والمعروضه علي الجمعية العامة ، وكذا نتائج اﻷعمال التي أظهرتها قائمة الدخل ، بصافي خسائر قدرها 103 مليون جنيها.
كما قررت الجمعية صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1/7/2917 بنسبة 100% ، و بمراعاة تطبيق اﻷسس والقواعد السارية في هذا الشأن.
بالإضافة إلي إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة في حدود ما تم عرضة من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج اﻷعمال عن العام المالي المنتهي.
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