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بنـــوك
عائد سندات الخزانة يهبط إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر ٢٠١٥
الإثنين 25 سبتمبر 2017 09:33 م
البنك المركزي
أخر الأخبار
الانتربنك
هبة محمد
هبط متوسط العائد على سندات الخزانة الحكومية أجل ١٠ سنوات التي يطرحها البنك المركزي لصالح وزارة المالية إلى 15% كأدنى مستوى محقق منذ أكتوبر ٢٠١٥.
,كشف البنك المركزي عن تراجع متوسط عائد سندات الخزانة أجل ١٠ سنوات ١.١٥ نقطة مئوية وغطت البنوك العطاء 3.8 مرة القيمة المطلوبة بقيمة 2.8 مليار جنيه لتغطية العطاء عبر 41 طلباً، فيما حصلت وزارة المالية على 6 عروض بأكثر من 1.2 مليار جنيه بزيادة أكثر من 400 مليون جنيه عن القيمة المطلوب البالغة 750 مليون جنيه.
كما تراجع متوسط العائد على سندات أجل 35 سنوات لأدنى مستوى منذ مطلع مارس 2016، لينخفض إلى 15 %، وغطت البنوك العطاء 3.4 مرة قيمته وقدمت البنوك عبر سيولة بواقع 2.5 مليار جنيه من خلال 48 طلباً.
فيما تلقت "المالية" عرضين فقط بقيمة مليار جنيه بأكثر من 250 مليون جنيه من القيمة المطلوبة بواقع 750 مليون جنيه.
الانخفاض بدأ في يونيو الماضي بعد ارتفاع معدل إقبال الأجانب للاستثمار في تلك الأدوات، خاصةً بعد تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية بصورة عامة.
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