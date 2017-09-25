دورة تدريبية لإشراك المصريين بالخارج بخطة 2030

ولاء البري
تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام ابتداءاً من اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2017 حول الهجرة والتنمية.
وتهدف الدورة وفق بيان إلى إشراك المهاجريين المصريين بالتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة الوزارات والجهات الفاعلة والمعنية بهذا الملف.
وتأتي هذه الدورة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.
كما تهدف الدورة الى بناء قدرات ممثلى الجهات المشاركة فى صياغة الاستراتيجية التنفيذية لدور كل وزارة وجهة وطنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتعزيز آليات إشراك المصريين بالخارج بشكل فعال فى برامج التنمية المستدامة بمصر.
ويأتي هذا التدريب فى ضوء موافقة مجلس الوزراء على خطة العمل المقترحة من وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج بشأن إعداد سياسة وطنية" لحوكمة الهجرة ".
وكانت وزارة الهجرة بدأته بعقد دائرة مستديرة فى شهر أغسطس الماضى، وبمشاركة الجهات المعنية بإعدادالاستراتيجية المقترحة ، وذلك من خلال خطة عمل تنفيذية متكاملة وفعالة تسعى من خلالها الوزارة الى تمكين كافة الجهات المعنية من أداء المهام المنوطة بها فى حوكمة منظومة الهجرة ودمج المصريين بالخارج.
ويشارك في الدورة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات منها الاسكان، وزارة التنمية المحلية، البنك المركزي، جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط، وزارة الاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الثقافة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وزارة الاوقاف، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الطيران، وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وتشمل الدورة عدد من المحاور أهمها الرابط بين الهجرة والتنمية؛ والمهاجرين والتنمية، أطر التعاون بشأن الهجرة والتنمية، إدماج الهجرة في تخطيط السياسات، إشراك المغتربين في التنمية، إشراك وتمكين صانعي السياسات ومجتمعات المغتربين لتحقيق التنمية، الإستثمارات المباشرة وإيجاد وجذب المستثمرين، ونقل المعرفة