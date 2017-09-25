دورة تدريبية لإشراك المصريين بالخارج بخطة 2030

ولاء البري



تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع ‏المنظمة الدولية للهجرة دورة ‏تدريبية لمدة ثلاثة أيام ابتداءاً من اليوم الاثنين ‏الموافق 25 سبتمبر 2017 حول الهجرة والتنمية.



وتهدف الدورة وفق بيان إلى إشراك ‏المهاجريين المصريين بالتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 وذلك ‏بمشاركة ‏الوزارات والجهات الفاعلة والمعنية بهذا الملف.



وتأتي هذه ‏الدورة بالتعاون مع منظمة الهجرة ‏الدولية، والوكالة الإيطالية للتنمية ‏والتعاون.‏



كما تهدف الدورة الى بناء قدرات ممثلى الجهات المشاركة فى صياغة ‏الاستراتيجية التنفيذية ‏لدور كل وزارة وجهة وطنية وتزويدهم بالمعارف ‏والمهارات اللازمة لتعزيز آليات إشراك ‏المصريين بالخارج بشكل فعال ‏فى برامج التنمية المستدامة بمصر.‏



ويأتي هذا التدريب فى ضوء موافقة مجلس الوزراء على خطة العمل ‏المقترحة من وزارة الدولة ‏للهجرة والمصريين بالخارج بشأن إعداد ‏سياسة وطنية" لحوكمة الهجرة ".



وكانت وزارة الهجرة بدأته بعقد دائرة مستديرة فى شهر أغسطس ‏الماضى، وبمشاركة الجهات المعنية بإعدادالاستراتيجية المقترحة ، وذلك من خلال خطة عمل ‏تنفيذية متكاملة ‏وفعالة تسعى من خلالها الوزارة الى تمكين كافة الجهات ‏المعنية من أداء المهام المنوطة بها فى ‏حوكمة منظومة الهجرة ودمج ‏المصريين بالخارج.‏



ويشارك في الدورة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات منها الاسكان، وزارة التنمية المحلية، البنك المركزي، جهاز ‏تنميه المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة ‏التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة القوى العاملة، وزارة ‏التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط، وزارة الاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة ‏الثقافة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة ‏غير الشرعية والاتجار فى البشر، وزارة ‏الاوقاف، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ‏وزارة الشباب والرياضة، وزارة الطيران، وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.‏



وتشمل الدورة عدد من المحاور أهمها الرابط بين الهجرة والتنمية؛ والمهاجرين والتنمية، ‏أطر ‏التعاون بشأن الهجرة والتنمية، إدماج الهجرة في تخطيط السياسات، إشراك المغتربين في التنمية، ‏إشراك وتمكين صانعي السياسات ومجتمعات المغتربين لتحقيق التنمية، الإستثمارات المباشرة وإيجاد وجذب المستثمرين، ونقل المعرفة





