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سيـــاســة

برلماني : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد قوة العلاقات

الرئيس السيسي في أبو ظبي
الرئيس السيسي في أبو ظبي
الرئيس السيسي في أبو ظبي

 ياسمين فواز

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنتهي غدا، تؤكد أن قوة العلاقات  بين الجانبين. 


وأوضح أن العلاقات تتسم بالاستقرار واتفاق وجهات النظر تجاه القضايا ذات التعاون المشترك سواء علي الصعيد الاقليمي أو الدولي.

وأوضح وطني، في بيان له، اليوم، أنه من المقرر أن الرئيس السيسي سيعقد خلال زيارته للإمارات لقاءات مع مسئولين لبحث الأزمة القطرية وسبل مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية يعكس حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة.

وأضاف وطني، أن هناك تأثيرا اقتصاديًا كبيرًا جراء تلك الزيارة خصوصا وأنه يمكن الاعتماد علي الجانب الإماراتي في إعداد دراسات جدوي المشروعات التنموية في مصر وتمويلها والدخول في شراكات بين المستثمرين من الدولتين أو الحكومات

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