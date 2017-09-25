هبوط 5 بورصات عربية بقيادة الرياض ومكاسب للقاهرة

صعود البورصات

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية، فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة الرياض ودبى، وارتفعت مؤشرات 3 بورصات أخرى منها الدوحة للجلسة الخامسة على التوالى وكذلك القاهرة.



وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية صعد بحوالى 0.5 % ليتقدم إلى 13674 نقطة فى القاهرة وجاءت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة بين أكبر الأسهم الرابحة ومن بين تلك الشركات المصرية للمنتجعات السياحية التي قفز سعر سهمها 9.8 % .



وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.6 % للجلسة الخامسة على التوالى ليسجل 8449 نقطة مع اتجاه المستثمرين في المنطقة لشراء الأسهم القطرية وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المستثمرين في المنطقة شكلت نحو 10 % من إجمالي تداولات السوق.



كما زاد مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.6 % ليرتفع إلى 5130 نقطة بينما هوى مؤشر بورصة تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.4 % لينزل إلى 7224 نقطة بسبب شائعات بأن مؤسسة FTSE قد لا ترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة بالسرعة التي يأملها المستثمرون والتى ستعلن بنهاية يوم عمل 29 سبتمبر قرارها بشأن ما إذا كانت ستضم السعودية إلى مؤشرها الثانوي للأسواق الناشئة أم لا.



وانخفض مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.9 % ليصل إلى 3570 نقطة مع تراجع أسعار أسهم 20 سهما وارتفاع 9 أسهم فقط وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.7 % لينزل إلى 4411 نقطة وسط تعاملات ضعيفة.



وهبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.4 % ليسجل 6768 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.9 % لينحفض إلى 1292 نقطة