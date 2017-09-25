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اقتصاد وأسواق
مجموعة اليورو: اليونان تتجه للخروج من برنامج الإنقاذ
الإثنين 25 سبتمبر 2017 07:57 م
علم اليونان
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علم اليونان
رويترز
قال يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو، اليوم، إن اليونان في سبيلها إلى الخروج من برنامج الإنقاذ المالي ولن تُفرض عليها شروط أو قيود جديدة بعد ذلك عدا إجراءات الرقابة العادية لما بعد انتهاء البرنامج.
وقال عقب اجتماع مع وزير المالية اليوناني إيوكليد تساكالوتوس في أثينا ”لا توجد شروط جديدة في نهاية البرنامج، لا قيود جديدة“
وقال عندما سئل عن موقف ألمانيا بعد يوم من فوز المستشارة أنجيلا ميركل بفترة رابعة إنه لا يتوقع أن تغير موقفها في مفاوضات إنقاذ اليونان.
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