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طاقة
ايه بي بي تستحوذ على وحدة جنرال إلكتريك الصناعية مقابل 2.6 مليار دولار
الإثنين 25 سبتمبر 2017 07:54 م
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أخر الأخبار
جنرال إلكتريك 00001
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
استحوذت مجموعة "ايه بي بي" السويسرية المتخصصة في صناعة شبكات الطاقة على وحدة الحلول الصناعية التابعة لشركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية العملاقة، مقابل 2.6 مليار دولار، وفقا لموقع بيزنس انسايدر.
وتتوقع الشركة السويسرية تحقيق عوائد سنوية بقيمة 200 مليون دولار جراء الصفقة التي تتضمن أيضا اتفاقية طويلة الأجل لاستخدام علامة "جنرال إلكتريك" التجارية فضلا عن شراكة استراتيجية بين الكيانين.
وتشمل منتجات الوحدة المشتراة، القواطع الكهربائية ومفاتيح الإنارة ومعدات التحكم في الإنارة ومعدات إمدادات الطاقة للمنشآت بما فيها مراكز البيانات، وهي منتجات مماثلة لتلك التي تصنعها الشركة السويسرية.
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