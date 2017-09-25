17.2 مليون جنيه أرباح المكس للملاحات

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عقدت الجمعية العمومية العادية العامة لشركة المكس للملاحات، اليوم الاثنين، برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة المكس للملاحات.



واعتمدت الجمعية الإيرادات الكلية للعام المالي المنتهي 2016/2017، والتي بلغت 148 مليون جنيه مقابل 146 مليون جنيه العام الماضي،

كما حققت الشركة صافي أرباح للعام المالي المنتهي 17.2 مليون جنيه مقابل 16 مليون جنيه عن العام الماضي.



وقررت الجمعية العمومية العادية، اعتماد قائمة المركز المالي للشركة للعام المالي المنتهي 2026/2017 والمعروضة على الجمعية العمومية العامة، وكذلك نتائج اﻷعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي أرباح 17.2 مليون جنيه.





كما وافقت الجمعية علي حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي، بعد إجراء التعديلات التي قررتها الجمعية بمراعاة أن تكون حصة الشركة القابضة 10 مليون وحصة العاملين 5.2 مليون جنيه وبما لا يجاوز أجورهم اﻷساسية السنوية في 30/6/2017 مع تفويض السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة في تحديد وتوزيع مكافأة مجلس الإدارة وترحيل باقي حصة مجلس الإدارة إلى حساب الفائض المرحل إن وجد.



كما قررت الجمعية إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1/7/2017 بنسبة 100% بمراعاة تطبيق اللوائح المنظمة.



إقرار ما تم صرفه من تبرعات وإعانات خلال العام المالي المنتهي بنحو 31.5 ألف جنيه مع الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع في العام المالي الحالي 2017/2018 في حدود ما تم صرفة من العام المالي المنتهي 2016/2017.





وقررت الجمعية إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة في حدود ما تم عرضة من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج أعمال العام المنتهي.



كما قررت الجمعية تفويض السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء علي ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والعرض علي أول جمعية عمومية عامة قادمة بعد إعادة التشكيل للاعتماد