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بنـــوك
ثروات الأمريكيين تتجاوز 96.2 تريليون دولار
الإثنين 25 سبتمبر 2017 07:36 م
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دولارات امريكى
لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها
خالد بدر الدين
صعد صافى ثروات الأمريكيين الأفراد و المؤسسات التى لا تسعى لتحقيق أرباح خلال الربع الماضى بأكثر من 1.8 % بالمقارنة بنفس الربع من عام 2016 لتتجاوز 96.2 تريليون دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها.
وذكرت وكالة بلومبرج إن ثروات الأمريكيين والمؤسسات غير الربحية زادت 1.7 تريليون دولار خلال الربع الثانى من العام الجارى بفضل المكاسب القوية التى حققتها الأصول المالية و أسعار العقارات.
وجاء فى تقرير صافى ثروات الأمريكيين الذى أعده المحاسبون الماليون بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى هذا الشهر إن قيمة الأصول المالية بما فيها الأسهم وممتلكات صناديق المعاشات ارتفعت بحوالى 1.2 تريليون دولار بينما زادت قيم أصول العقارات بأكثر من 508 مليار دولار خلال الربع الماضى ولإن كانت ديون الأفراد زادت بحوالى 3.7 % خلال نفس الفترة.
ويرى التقرير إن الارتفاع فى ثروات الأمريكيين يؤكد على النمو المتواصل لأسعار العقارات والذة بلغ 5.7 % فى يونيو الماضى وكذلك صعود كؤشر ستاندرد اند بورز S&P 500 لأسعار أسهم كبرى الشركات الأمريكية بأكثر من 2.6 % خلال نفس الشهر بالمقارنة بيونيو من العام الماضى علاوة على أن الشركات تملك أصول سائلة تقدر بأكثر من 2.3 تريليون دولار
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