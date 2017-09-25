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عقـــارات
طرح مناقصتين بمدينتى السادات والمنيا الجديدة
الإثنين 25 سبتمبر 2017 07:28 م
جهاز المنيا الجديدة
أخر الأخبار
جهاز المنيا الجديدة
خاص
طرح جهازى السادات والمنيا الجديدة مناقصتين عامتين على الشركات المتخصصة .
وأعلن جهاز مدينة السادات عن طرح أعمال حراسة حوالي 51 ألف فدان تقريباً بالمدينة لمدة عامين في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وتعقد جلسة فض المظاريف الفنية 22 أكتوبر المقبل .
كما أعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة طرح أعمال إعادة تأهيل نظام إطفاء الحريق بالمبنى الإداري بجهاز المدينة و إعادة تأهيل السويتش الخاص بالمبنى في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وتعقد جلسة فض المظاريف الفنية 23 أكتوبر المقبل
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