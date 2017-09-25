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سيـــاســة

صباحي يدين حرمان خالد على من الترشح للرئاسة

خالد علي
خالد علي
خالد علي

إيمان عوف


أدان حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي، حرمان المحامي والحقوقي خالد على من حق الترشح الرئاسي بحكم صادر اليوم قابل للطعن وغير نهائي.


وكانت محكمة جنح الدقي، قضت بحبس المحامي الحقوقي خالد على، 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه في دعوى إتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، رغم نفيه صحة  ذلك مرارا.


وقال صباحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"حرمان خالد علي من حقه في الترشح للرئاسة يؤكد خصائص هذه السلطة العاجزة عن الإنجاز أو التعلم أو الحوار أو الاستماع أو المشاركة أو المنافسة".


وتقول السلطات القضائية المصرية إنها مستقلة وتكفل للمتهم كافة حقوق الطعن، وتنحاز لسيادة القانون والعدالة في مقابل اتهامات تواجهها. 

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