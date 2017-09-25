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سيـــاســة
حزب خالد علي يدين حكم حبسه
الإثنين 25 سبتمبر 2017 06:10 م
خالد علي
أخر الأخبار
خالد علي
إيمان عوف
أدان حزب العيش والحرية تحت التأسيس، اليوم الاثنين، الحكم على خالد على وكيل مؤسسي الحزب والمحامي الحقوقي، بالحبس ثلاثة شهور وكفالة ألف جنيه
وأوضح الحزب في بيان، أن الجلسة لم تشهد مرافعة هيئة الدفاع واقتصرت مجرياتها على تقديم طلبات الدفاع ومنها طلب تقرير فني محايد من أكاديمية الفنون ومعهد السينما بخصوص صحة الفيديو المنسوب له وتقديم شاهد نفي وطلب هيئة الدفاع بالطعن على اللجنة الفنية المقدمة للتقرير وتشكيلها وتقريرها وعدم بدء المرافعة قبل استيفاء الطلبات الإجرائية.
وأشار الحزب إلى أنه يدعو كافة المواطنين للتضامن مع خالد علي باعتباره يدفع ثمن دفاعه عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمواطنة
وتابع "لسنا متفاجئين من الحكم، لاسيما وأن مسار هذه القضية منذ اللحظة الأولى لتحريكها في مايو الماضي وكل مجريات جلساتها ونص تحريات المباحث بخصوصها مرتبط بارتفاع شعبية خالد علي وحضوره في الحياة السياسية المصرية لا سيما بخصوص قضية جزيرتي تيران وصنافير وطرح احتمالية ترشحه لانتخابات الرئاسة".
واعتبر الحزب ما يحدث مع خالد علي رسالة ترهيب لكل القوى السياسية بأن لا تفكر في طرح مرشح أو مرشحين أو المشاركة الجادة في هذه الانتخابات.
وكان اسم خالد على أحد أبرز المطروحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إقامتها في عام 2018
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