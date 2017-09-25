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تأميـــن
مسؤول بـ AIG: مخاطر القرصنة الإلكترونية تواجه مصر والعالم
الإثنين 25 سبتمبر 2017 05:52 م
الاتحاد المصري للتأمين
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الاتحاد المصري للتأمين
خلال ندوة لا
تحاد التأمين ناقشت وثائق مخاطر القرصنة الإلكترونية
الشاذلى جمعة
قال إلكسندر بلوم مدير الشئون المالية بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بشركة "AIG"، إن مخاطر القرصنة الالكترونية تواجه العالم أكمل، وضربت العديد من البلدان خلال الفترة الماضية مثل إنجلترا، وأوكرانيا، والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مصر.
وأضاف بلوم خلال الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للتأمين اليوم الاثنين، أن التطور التكنولوجى الرهيب أدى إلى ظهور جرائم الكترونية أو باستخدام الإنترنت مثل تجارة المخدرات، والسلاح و سرقة بيانات بطاقات الائتمان، والتجسس على الدول، وتتبع الشركات والأفراد.
وأشار إلى حوادث القرصنة وطلب فدية من العملاء مقابل الإفراج عن تلك البيانات، لافتا إلى اضطرار بعض الشركات لدفع تلك الفدية لاسترجاع بياناتهم دون إدراك أنه تم اختراق أنظمتهم و سيتم معاودة طلب الفدية أكثر من مرة و كذلك سرقة البيانات.
و أوضح أن شركات التأمين نفسها تواجه مخاطر القرصنة الإلكترونية علهيا و سرقة بيانات عملائها و فقدها مثل بيانات الهاتف الخاصة بالعملاء مما يصعب إعادة الاتصال بالعملاء مرة أخرى.
وأشار إلى ضرورة إبلاغ أى شركة تتعرض للاختراق بإبلاغ عملائها بذلك ليأخذوا احتياطاتهم، و إلا تعرضت تلك الشركات لطلبات تعويضات ضخمة من العملاء مثلما حدث مع شركة "ياهو" و سرقة 500 مليون بريد إلكترونى.
و اعتبر أنه فى حالة إصدار وثائق لتغطية القرصنة الإلكترونية فإن شركات التأمين تتحمل تكلفة استعانة العميل بمستشار قانونى، وخبير تكنولوجى لاستعادة البيانات، بجانب فقدان الدخل لدى العميل أثناء توقف العمل نتيجة فقد البيانات لديه كما يمكن خسارة أصول مثل إدارة موانىء إلكترونيا و يتم اختراق النظام الإلكترونى و إغراق بعض الروافع و الأوناش و بالتالى خسارة مادية كبيرة نتيجة ذلك الاختراق التكنولوجى .
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