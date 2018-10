مجموعة عز العرب تعلن عن أسعار طرازاتها خلال سبتمبر

مجموعة عز العرب للسيارات



أحمد عوض



أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبروتون وستروين، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال شهر سبتمبر.



ووفقًا لقائمة أسعار طرازات العلامة فولفو؛ سجلت طراز XC60، نحو مليون و130 ألف جنيه، وتبلغ أسعار S90 فئة A/T MOM 5 Seats نحو مليون و390 ألف، كما تقدر أسعار S90 فئة A/T Ins 5 Seats 4WD بمليون و690 ألفًا، وسجلت أسعار فولفو S60 فئة A/T C-Plus نحو 648 ألفًا، فيما تصل أسعار فئة A/T Premium من فولفو S60 إلى 748 ألفًا.



وبلغت أسعار فولفو XC90 فئة A/T MOM 5 Seats مليونا و680 ألف جنيه، ولتسجل فئة A/T MOM 7 Seats من XC90 مليونا و750 ألفًا، ولتصل فئة الـ A/T Ins 7 Seats إلى مليون و980 ألف جنيه، فيما تقدر أسعار فولفو S80 فئة A/T Premium بـ698 ألف جنيه.



وعن قائمة أسعار طرازات العلامة ستروين؛ جاء طراز C4 فئة A/T Exclusive بقيمة 334 ألف جنيه، فيما تقدر اسعار السيارة DS3 فئة A/T بنحو 368 ألفا و800 جنيه، وتبلغ أسعار " C5" فئة A/T Special Edition SR نحو 488 ألفا و800 جنيه.



وسجلت أسعار ستروين DS4 فئة الـ A/T Exclusive نحو 488 ألفا و800 جنيه، وبلغت C4 بيكاسو فئة الـ A/T 5 Seats Comfort نحو 438 ألفا و800 جنيه وتقدر C4 جراند بيكاسو فئة A/T Exclusive 7 Seats، بنحو 498 ألفا و800 جنيه.



وتقدر أسعار ستروين DS5 فئة A/T SP بـ578 ألفا و800 جنيه، وجاء سعر سي اليزيه فئة A/T Comfort 6 Gear بنحو 269 ألفا و900 جنيه، فيما بلغت فئة الـ A/T Exclusive 6 Gear نحو 279 ألفا و900 جنيه.



وأكدت مجموعة عز العرب للسيارات، أن الفترة الحالية تشهد غياب طراز ستروين DS7.



كما أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات؛ عن عدم توافر أي من طرازات بروتون، والتي تضم "إكسورا - برسونا - جين 2" خلال الوقت الحالي، مرجحة أن يتم إعادة فتح باب الحجز عليهم في يناير 2018.



ووفقًا لآخر قوائم سعرية صادرة عن مجموعة عز العرب للسيارات، فإن أسعار بروتون إكسورا كانت تبلغ 310 آلاف جنيه لفئة A/T، ونحو 340 ألفًا لفئة A/T F/O، فيما تقدر أسعار بروتون برسونا فئة M/T بـ 225 ألفًا، وبمبلغ 260 ألفًا لفئة A/T، كما تبلغ أسعار بروتون جين 2 فئة M/T نحو 225 ألفًا، وتسجل فئة A/T نحو 260 ألفًا.