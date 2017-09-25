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اقتصاد وأسواق
خام الحديد يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر
الإثنين 25 سبتمبر 2017 05:43 م
الحديد
أخر الأخبار
الحديد
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
انخفض سعر الحديد الخام عالميًّا (درجة نقاء 62%) إلى 63.56 دولار للطن وهو أدنى مستوى له منذ 7 يوليو الماضي، وفقا لمؤشر "ميتال بولتين" الذي يقيس أسعار المعادن.
وبحسب موقع "بيزنس انسايدر"، فإن سعر خام الحديد حاليا أقل بنحو 20.5% مقارنة بأعلى مستوى سجله عند 79.93 دولار للطن والذي سجله في 21 أغسطس الماضي.
كما انخفض خام الحديد (درجة نقاء 65%) إلى 88.20 دولار للطن، وكذلك الخام (درجة نقاء 58%) إلى 38.69 دولار، وفقا للمؤشر.
ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على خام الحديد خلال الشتاء المقبل بسبب اعتزام شركات الصلب الصينية خفض انتاجها وبالتالي سيزداد المعروض من خام الحديد عالميا خلال الربع الأخير من العام الجاري.
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