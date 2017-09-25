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تأميـــن
مجلس الممتلكات يدرس 3 وثائق
الإثنين 25 سبتمبر 2017 05:36 م
محمد زهران
أخر الأخبار
محمد زهران
هي "متناهى الصغر" و "مسئولية المنتجات" و "حماية الأسرة"
الشاذلى جمعة
كشف محمد زهران رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين و المستشار التأمينى بشركة "AIG"، اليوم الاثنين، أن اللجنة انتهت من دراسة ثلاث وثائق تأمين.
وأوضح أنه سوف يتم إرسال تلك الوثائق إلى المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات لاعتمادهم، ثم إرسالهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادهم لكى يتم العمل بهم فى السوق.
و أضاف زهران أن تلك الوثائق هى "التأمين متناهى الصغر" و "تأمين مسئولية المنتجات" و "حماية الأسرة".
ولفت إلى موافقة الوزارية بوزارة التضامن الاجتماعى على مشروع التأمين على المصريين بالخارج و الذى أعدته اللجنة بعد الاستعانة بأحد الخبراء الاكتواريين، وتسعير تلك التغطية التأمينية و جارى إعداد مشروع قانون لها لعرضه على مجلسى الوزراء و النواب .
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