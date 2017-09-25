CBQ يدرس اقتراض 250 مليون دولار بسبب المقاطعة

قطر 99



خالد بدر الدين



يدرس بنك قطر التجارى CBQ الاقتراض من أسواق المال الآسيوية، ومنها تايوان والصين واليابان وكوريا الجنوبية، بسبب نقص السيولة وصعوبة جمع الأموال، بعد أن تسببت المقاطعة التجارية والدبلوماسية من 4 دول عربية منذ 3 يونيو الماضى وحتى الآن، فى ظهور أزمة اقتصادية ومالية بدولة قطر.



وذكرت وكالة رويترز، أن CBQ - ثالث أكبر بنك فى قطر - وكذلك بقية البنوك القطرية، تتجه إلى الافتراض من أسواق المال الآسيوية بعد أغلقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أبواب أسواقها التجارية والمالية، أمام الشركات والبنوك القطرية، فى أسوأ أزمة سياسية تواجهها منطقة الخليج بسبب دعم حكومة الدوحة للإرهاب رغم نفى قطر لذلك.



ويقول جوزيف إبراهام المدير التنفيذى لبنك CBQ، إنه يعتزم الاقتراض من أسواق المال التايوانية فى غضون الشهور القليلة القادمة ليجمع حوالى 250 مليون دولار على الأقل، للتيسير على المستثمرين، لا سيما بعد أن اقترض بنك قطر الوطنى - أكبر بنك فى قطر - 630 مليون دولار من أسواق المال فى تايوان مع بداية الشهر الحالى، بعد أن خرجت الودائع فى البنوك القطرية وسحبتها الدول العربية الأربع، ولم تعد البنوك القطرية قادرة على جمع أموال من هذه الدول.