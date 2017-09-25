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بورصة وشركات
الزيوت المستخلصة تبحث بيع أرض وخطوط إنتاج
الإثنين 25 سبتمبر 2017 05:20 م
شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
أخر الأخبار
شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
مصطفى طلعت
تبحث الجمعية العامة لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بيع أرض بمدينة دمنهور 3 خطوط إنتاج، بالاضافة إلى النظر في إعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017.
وقالت الشركة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الإثنين، أن هناك 3 جهات هي هيئة أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وهيئة المساحة المصرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية ستقوم بعملة تقييم سعر الأرض كخطوة إسترشادية لحين فض مظاريف المزايدة العلنية للبيع.
وأشارت "الزيوت المستخلصة" إلى أن لجنة حكومية تعمل على تقييم خطوط الإنتاج المقترح بيعها والوصول السعر العادل لها ووضعها في مظروف مغلق يتم فتحه أثناء جلسة البيع..
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