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سيــارات
غبور أوتو تعدل شعار جيلي أسوة بالشركة الأم
الإثنين 25 سبتمبر 2017 05:16 م
شعار جيلي
أخر الأخبار
شعار جيلي
أحمد شوقي
أعلنت شركة جي بي أوتو غبور تعديل شعار العلامة التجارية جيلي في مصر؛ من خلال استبدال اللون الأزرق باللون الأحمر؛ ليضم الشعار اللونين الأزرق والأسود؛ بدلًا من الأحمر والأسود. وتأتي هذه الخطوة أسوة بالشركة الأم.
جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة غبور أوتو بمعرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 والذي شهد الإعلان رسميًا عن طرح جيلي إيمجراند X7 لأول مرة في السوق المحلية.
وإمجراند X7 هي سيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1.3 لتر بقوة 131/5500حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 185/2000- 4500نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT، هذا بجانب نظام تعليق متطور من ماكفرسون في الأمام وآخر متعدد الوصلات في الخلف. وتعد إمجراند X7 من السيارات الأقل استهلاكًا للوقود ضمن فئتها، إذا تستهلك 6.7 لتر من البنزين لكل 100 كم وفق لشركة "غبور أوتو".
وكذلك تم تزويد السيارة بباقة متكاملة من وسائل الأمان والسلامة، التي تضم مكابح مضادة للانغلاق (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح (EBD)، ونظام الاتزان الالكتروني (ESP)، ونظام التحكم في الجر، نظام تدعيم المكابح، وخاصية منع الانقلاب، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ونظام منع إدارة المحرك (ENGINE IMMOBILIZER) وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة الي كاميرا 360 درجة.
وعرضت جيلي إمجراند داخل جناحها في أوتوماك فورميلا موديلين آخرين لأول مرة هما: إمجراند GS، وإمجراند GL، ومن المنتظر طرحهما للسوق المصرية قريبا.
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