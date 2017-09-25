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استثمار
نائب وزير السياحة: اهتمام ياباني بالسوق المصرية
الإثنين 25 سبتمبر 2017 05:11 م
اهتمام ياباني بالسياحة
أخر الأخبار
اهتمام ياباني بالسياحة
عقد لقاءات مع أكبر 5 شركات يابانية.. وترحيب بعودة مصر للطيران
أحمد عاشور
كشفت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة، عن وجود اهتمام واسع من شركات السياحة اليابانية لزيادة أعمالها في مصر الفترة المقبلة، خاصة بعد قيام شركة إيرليجور بتنظيم رحلات شارتر من اليابان لمصر.
جاء ذلك علي هامش مشاركتها في اجتماعات المائدة المستديرة لوزراء السياحة فى العاصمة اليابانية طوكيو، نيابة عن يحيى راشد وزير السياحة.
وقالت عادلة رجب لـ"المال" إنه علي المستوي المهني، تم عقد اجتماع مع 5 شركات سياحية، أظهرت وجود طلب كبير علي المقصد السياحي المصري، حيث توجد ثقة كبيرة في القيادة السياسية المصرية، مضيفة أن اليابانيين يسألون كثيراً عن مدي توافر الأمن في مصر، والدليل علي ذلك التحسن الواضح في الحركة السياحية خلال الأشهر الماضية.
وذكرت نائب وزير السياحة أن منظمي الرحلات العالميين رحبوا أيضا بتنظيم "مصر للطيران" رحلات من اليابان لمصر، مطالبين بزيادة عدد رحلات الشركة بحيث تتراوح بين رحلتين و3 أسبوعيا.
ولفتت عادلة إلى أن هناك اهتماما وترحيبا من كل منظمي الرحلات ومسؤولي السياحة الحكوميين لثقتهم في أداء شركة مصر للطيران وأمانها ومستوي الخدمات التي تقدمها.
وأشادت بالمجهودات التي قام بها مكتب هيئة التنشيط السياحي في اليابان وأعضاء السفارة المصرية في طوكيو لتنشيط السياحة، مشيرة إلى أن الفقرة الفنية التي تنظمها كانت جاذبة للشعب الياباني خاصة التنورة.
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