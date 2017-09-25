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سيـــاســة
جنح الدقي تقضي بالحبس 3 شهور على خالد علي
الإثنين 25 سبتمبر 2017 04:35 م
خالد علي
أخر الأخبار
خالد علي
إيمان عوف
قضت محكمة جنح الدقي، بحبس المحامي الحقوقي خالد على، 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه في دعوى إتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قد أجلت الجلسة، لسماع مرافعة الدفاع، وطلب دفاع المحامى خالد علي من رئيس محكمة جنح الدقى، بندب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إعداد التقرير الفنى لفحص الصور والفيديوهات التى استندت إليها النيابة فى القضية
وقد قررت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، المدير السابق، وبإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة السابق؛ إحالة المحامى خالد علي للمحاكمة العاجلة فى جلسة اليوم أمام جنح الدقى، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.
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