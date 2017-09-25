أداء متباين لمؤشرات البورصة حتى ختام التعاملات

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.49% عند مستوى 13674نقطة،بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11 % عند مستوى 770 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% عند مستوى 1703نقطة،وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.15% عند مستوى 2249نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.63% عند مستوى 12478نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 106.6 مليون جنيه و15.7 مليون جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الاجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 29.3 مليون جنيه و63.9 مليون جنيه و15.8 مليون جنيه و13.2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 109 أسهم من إجمالى 185سهما متداولا، بينما هبط 52 وبقى 24 دون تغير.