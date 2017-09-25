4 شركات اتصالات ناشئة تتخارج من السوق المحلية

شركات اتصالات ناشئة

❐ كريم الشافعى: ارتفاع نسبة المخاطرة أجبر المستثمرين على رفض تمويلها

❐ علاء الطيب: صناديق الاستثمار تبحث عن مشروعات مضمونة العوائد

❐ تامر عبد النعيم: مبادرة «المركزى» تقتصر على القطاع الصناعى

❐ هشام عبد الغفار: %90 منها تغلق أبوابها بعد عام واحد من إنشائها



محمود جمال وسمية كمال



قررت 4 شركات ناشئة تصفية أعمالها بالسوق المصرية خلال الفترة الماضية، وهى "CIQRY" و"راوى" و"gamesbond" و"فكرة"، فى ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، خاصة بعد تعويم الجنيه وزيادة تكلفة الاقتراض البنكى، وصعوبة الحصول على تمويلات لمواصلة نشاطها.



قال كريم الشافعى، المدير التنفيدى لشركة "CIQRY" للربط الشبكى بين الأفراد أونلاين، إن شركته أغلقت بسبب عدم استقرار الأحوال السياسية، واضطراب الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات للضعف.



وأضاف أن ارتفاع نسبة المخاطرة فى تمويل استثمارات الشركات الناشئة أدى إلى رفض صناديق رأسمال المخاطر المصرية والأجنبية، تمويلها بهدف مساعدتها فى استكمال نشاطها، موضحا أن الشركة كانت تعتمد على إنتاجها الخاص من الملابس والديكور والإكسسوارات، مؤكدا عدم نيتها العودة مجددا للسوق المصرية.



وكشف محمود غز، مؤسس موقع وشركة راوى، إن الشركة قامت بتصفية أعملها منذ فترة، لعدم قدرتها على الحصول لاضطراب حالة السوق، بسبب سوء الأوضاع السياسية.



يذكر أن رواى هى سوق رقمية للنشر، وكانت ضمن مشروعات الدورة الرابعة التى تخرجت من برنامج flat 6 lab التابع لصندوق سوارى فنشرز لرأسمال المخاطر، وتستهدف تحويل القصص الورقية إلى ديجتيال.



وقال علاء الطيب رئيس شركة "Games bond" لتطوير الألعاب التعليمية، إن الشركة متوقفة منذ فترة، واتجه المؤسسون للبحث عن فرص عمل أخرى خارج النشاط رغم أنها كانت الشركة الوحيدة التى طورت أول استديو للألعاب التفاعلية التعليمية على منصة كونكت التابعة لمايكروسوفت العالمية.



وأضاف أن تفاقم الأحداث السياسية أدى إلى تخوف صناديق الاستثمار من تمويل الشركات الناشئة، والبحث عن استثمارات طويلة الأجل تتسم بعوائد مضمونة.



واتفقت صابرين قاسم، مؤسس مشروع "فكرة"، مع الرأى السابق فى التأكيد على أن الظروف الاقتصادية هى العائق الأكبر أمام استمرار الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.



ورأى تامر عبدالنعيم، رئيس شركة الخليج للحلول التقنية، أنه كان من المفترض على الدولة اتخاذ إجراءات لحماية الشركات الصغيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه؛ لأن تكاليف تشغيلها بالدولار، فى حين أن منتجاتها بالجنيه، مما دفع بعضها إلى خفض العمالة، والذى يعد أولى خطوات انهيار الشركات، واتجه آخرون للتخارج من السوق المصرية.



كان "المركزى" قد أطلق بداية العام الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على%5 سنويًّا، وتقديم فرصة لـ350 ألف شركة، لتوفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مواطن.



واعتبر أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت غير مفعلة بالشكل المرجو، إذ تقتصر على القطاع الصناعى فقط والذى يسهل تحديد وتقييم الأصول التابعة له بعكس قطاع تكنولوجيا المعلومات.



وقال هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس لتحالف "menagurus" لرعاية الأفكار الإبداعية، إن %90 من الشركات الناشئة تختفى بعد مرور عام واحد على إنشائها لأسباب متعددة منها نقص خبرة المؤسسين وصغر أعمارهم، إضافة إلى نقص التمويل وقلة عدد الجهات الممولة بالسوق المحلية.



وأوضح أن الشركات القادرة على استكمال نشاطها ومواصلة أعمالها هى تلك التى يتم احتضانها لدى مشروعات أعمال تابعة لمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال أو صناديق استثمار لديها سجل حافل فى تمويل رواد الأعمال على غرار الصندوق المصرى الأمريكى، والذى يمتلك حاليا جزءا من أسهم شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، وشركة فيزيتا للحلول الطيبية أونلاين.



وأكد أن تخفيض المعونة الأمريكية لمصر بنحو 250 مليون دولار سيؤثر سلبا على دعم المنظمات غير الحكومية المعنية بنشاط ريادة الأعمال والابتكار، كما أن تعديلات قانون تمويلات الجمعيات الأهلية سيضع أيضا قيودا على تمويل الشركات الناشئة.



وأضاف أيمن أبو هند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن نسبة الشركات الناشئة التى تقوم بتصفية أعمالها محليا تتراوح بين 25 و%30، الأمر الذى يرجع إلى اعتماد أغلبها على استيراد المعدات رغم ارتفاع أسعارها بشكل جنونى بعد تعويم الجنيه دون امتلاك بدائل أخرى، إضافة إلى عدم قدرة أغلب الشركات على الاستفادة من مبادرة البنك المركزى، وتعثر أخرى نتيجة ضعف حجم أعمالها وزيادة تكاليف التشغيل مع ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكى بنسبة تدور بين 25 و%26.



وبحسب قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، فإن 6 شركات تكنولوجيا تخارجت من السوق خلال 2016، من إجمالى 56 قامت بتصفية أعمالها منذ إنشاء قاعدة بيانات الهيئة فى 2008 وحتى الآن، لأسباب تتعلق بتغيير النشاط، والتعثر المالى، وحدوث خلافات بين مساهميها، ويقدر عدد الشركات القائمة بأكثر من 3 آلاف شركة.

يذكر أن «إيتيدا» طرحت برنامجا فى 6 أبريل الماضى، لتطوير أعمال «الصغيرة والمتوسطة»، بمجال البرمجيات، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، خلال العام المالى 2018/2017، من خلال تسهيلات ائتمانية، وحزم تمويل مصرفية بأسعار فائدة تتراوح بين 5 و%7، تدرس تحمل نسبة منها، علمًا بأن قيمة التمويل ستتوقف على حجم كل شركة طبقا للتصنيف المعتمد لدى البنك المركزى، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، ووافق مجلس إدارة الهيئة على رفع ميزانية برنامج تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، من 20 إلى 25 مليون جنيه.