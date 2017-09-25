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اقتصاد وأسواق
محطات التضخم.. يونيو الأبرز خلال العام
الإثنين 25 سبتمبر 2017 02:43 م
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
أخر الأخبار
الجهاز امزكزى للتعبئة والإحصاء
مها أبوودن
محطات التضخم، من أبرز المؤشرات الدالة على ما آلت إليه ظاهرة تآكل الدخول الحقيقية للأفراد، خلال العام الجارى، تزايدت معدلاته بشكل كبير عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، مصحوبة بارتفاع فى أسعار الوقود، ودفع كل ذلك معدلات التضخم للصعود من %17 إلى %25 دفعة واحدة . ولم تتوقف معدلات التضخم عند هذا الحد لكنها تطورت بشكل كبير، لترتفع خلال الأشهر التالية، فيما يشبه الموجات المتتالية لتصل إلى ذروتها أغسطس الماضى، بعد ظهور تأثيرات تحريك أسعار الوقود للمرة الثانية، خلال أقل من عام عليها، فقفز إلى %35، يتحقق أعلى معدلاته منذ 60 عاماً.
ووفقا لريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين فى بنك استثمار أرقام كابيتال، فإن توقعات البنك لم تكن بعيدة عما تحقق فعليا على أرض الواقع، مرتبطا بكل الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، بدءا من تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وانتهاءً بالتحريك الثانى لأسعار الوقود يونيو الماضى. تسارع وتيرة معدلات التضخم لم يتحكم فيه فقط إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة، لكنها نمت بشكل متسارع، تأثراً بضغوط الانفاق الموسمية التى أدت إلى تآكل الدخل الحقيقى، وفقًا لما توقعه محللون خلال الفترة الماضية من العام.
وتوقع بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» فى مارس الماضى على سبيل المثال، عدم مواجهة المواطن المصرى ضغوطات تضخمية كبيرة فى مارس، لإفساح المجال أمامها فى الأشهر التالية من العام، بسبب عيد الفصح، وشم النسيم (أبريل)، ورمضان والعيد (مايو ويونيو)، ورفع الحكومة لأسعار الكهرباء والوقود (يوليو)، والعيد الكبير وتأثير فصل الصيف (أغسطس)، ومصاريف المدارس (سبتمبر وأكتوبر)، وموسم العام الجديد وأعياد الميلاد (ديسمبر).
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن فى مارس الماضى ارتفاع معدلات التضخم السنوى بإجمالى الجمهورية من %29.6 فى يناير إلى %31.7 فى فبراير.
وتوقع «أرقام كابيتال» وقتها أن يظل معدل التضخم السنوى مرتفعا فى العام، ما بين %28 و%30، على أن ينخفض إلى %15 فى المتوسط خلال 2018، مقارنة بحوالى %14 فى 2016.
كما قدر أن يكون متوسط سعر الدولار ما بين 16 و17 جنيها خلال العام، وربما أقل، اعتمادا على التدفقات الدولارية، وتلاشى دور السوق السوداء للدولار، كما أن البيانات الحديثة عن استثمارات المحافظ المالية وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، وإيرادات السياحة أظهرت تحسنا تدريجيا، مقارنة بمرحلة ما قبل التعويم«، مما يقل الضغط على سعر الدولار.
ويتفق أرقام كابيتال مع توقعات صندوق النقد الدولى، أن التضخم السنوى يظل مرتفعا فوق حاجز %10 حتى العام المالى 2019 - 2020.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم، توقعت ريهام الدسوقى أن تبدأ فى الانحسار بدءا من نوفمبر المقبل، لتنهى العام الجارى فرق مستوى %20، ومن ثم تتاح الفرصة أمام انخفاضها بشكل كبير مع منتصف عام 2018.
وكان بنك استثمار أرقام كابيتال قد وصف معدلات التضخم خلال شهر مارس الماضى، إنها جاءت عند أقل مستوياتها منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر، الذى رفع التضخم بمعدلات قوية.
وسجل مؤشر التضخم الشهرى الذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مارس الماضى، %1.9 مقارنة بـ %2.6 فى فبراير.
وقال البنك وقتها إن التضخم الشهرى صعد فى نوفمبر الماضى إلى %4.9 بدفع من انخفاض الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود.
وتوقع «أرقام» أن يتذبذب التضخم الشهرى على مدار العام الجارى بينما يظل التضخم السنوى عند معدلات مرتفعة بين مستويات 20 - %30.
ويعبر معدل التضخم الشهرى عن المقارنة بين مؤشر أسعار المستهلكين فى كل شهر، بينما يعبر السنوى عن المقارنة بين المؤشر فى الشهر المماثل من العام السابق.
يونيو.. ذروة التضخم
كانت أهم محطات التضخم تلك التى حققها فى شهر يونيو الماضى ، عندما أجرت الحكومة تحريكا ثانيا لأسعار الوقود فى أقل من عام بعد قيامها بالأول فى نوفمبر الماضى ، لتسجل معدلاته نحو %35 ، وهو مستوى قياسى لم تصل له معدلات التضخم خلال الـ 60 عاما الأخيرة، عندما وصلت معدلات التضخم عام 1986 إلى %35 قبل 30 عاماً وهى معدلات لم تصل لها منذ عام 1958 وفقاً لبيانات رصدتها «المال».
ورغم وصول معدلات التضخم إلى هذا المستوى القياسى، إلا أن توقعات المحللين قبل تحريك أسعار الوقود، كانت تصب فى هذا الاتجاه، ومن بينها أرقام كابيتال، الذى تنبأ بوصول معدلات التضخم إلى مستوى بين %35، %36 إذا قامت الحكومة بتحريك الأسعار.
واتخذت الحكومة حزمة من القرارات ذات البعد الاجتماعى، من بينها زيادة حصة الفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها إلى 50 جنيها، بحد اقصى ٤ أفراد، كما قررت منح خصومات ضريبية على المرتبات، وقررت وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، وصرف منحتى غلاء على المرتبات والمعاشات، عقب ارتفاع معدلات التضخم فى يونيو، بسبب تحريك أسعار الوقود.
وقالت ريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار أرقام كابيتال، إن الحزمة جيدة، لكنها غير كافية لمواجهة موجة الغلاء، التى نجمت عن تحريك أسعار الوقود.
وفى شهر أغسطس الماضى، توقع تقريرًا لبنك استثمار أرقام كابيتال، أنه رغم المرور بأسوأ الظروف بشأن ارتفاع الأسعار، إلا أن الأمر لم ينتهِ بعد بالنسبة لمعدلات التضخم السنوى.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الكهرباء والتبغ فى يوليو، يؤثر على معدلات التضخم فى أغسطس، بينما سيظهر أثر ارتفاع أسعار المياه والمواصلات فى معدلات شهرى أغسطس أو سبتمبر.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أغسطس الماضى ، إن معدل التضخم السنوى فى إجمالى الجمهورية بلغ %35.3، لشهر يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ 1986.
وأرجع الجهاز الارتفاع الكبير فى نسبة التضخم إلى زيادة أسعار المواد البترولية فى يوليو.
ويتوقع أرقام كابيتال، أن يظل معدل التضخم السنوى فى نطاق 31 إلى % 32 حتى نهاية اكتوبر .
ويقول تقرير البنك الصادر فى أغسطس الماضى، إن ارتفاع أسعار الدواء سوف يؤثر سلبا على مختلف بنود مؤشر أسعار المستهلكين، إلى جانب مصروفات المدارس التى سترفع التضخم السنوى عند نطاق %30 فى سبتمبر وأكتوبر.
ومع قدوم شهر نوفمبر المقبل، يتوقع التقرير أن ينخفض التضخم بسبب عام الأساس، كما يتوقع أن ينهى معدل التضخم السنوى، العام عند بداية العشرينات.
ورفعت الحكومة فى 29 يونيو الماضى أسعار الوقود، بما فى ذلك البنزين، والسولار، والغاز، والبوتاجاز، وكذلك أسعار جميع شرائح استهلاك الكهرباء يوليو الماضى .
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن وزارته تتوقع بدء انحسار معدلات التضخم مع بداية نوفمبر المقبل، لا سيما بعد تلاش تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود بشكل تدريجى .
وأكد معيط، أن الحكومة تعالج تشوهات دعم الطاقة، لا سيما بعد ارتفاع فاتورة دعم الوقود إلى مستويات لم يعد من الممكن قبولها، لتأثيراتها السلبية على عجز الموازنة، لكنها تحاول من جهة أخرى ضخ وفورات الدعم، فى دعم المستحقين من مستفيدى البطاقات التموينية، ورغيف الخبز المدعوم .
ووفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية، فإن الحكومة لا تتوقع تراجعا ملموسا فى الأسعار، مع انحسار معدلات التضخم، لعدم القدرة على فرض رقابة موسعة على السوق بالكامل .
وقال بدوى إبراهيم، شريك الجمارك بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز pwc، إن هناك استحالة فى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، قبل تحرير سعر الصرف، لا سيما مع عشوائية السوق الذى تصعب معه الرقابة.
تابع إبراهيم: «أجد صعوبة فى وصول معدلات التضخم إلى مستوياتها التى توقعتها الحكومة بـ %13 بحلول منتصف 2018، فهو معدل أقل من تلك التى كانت متحققة قبل تحرير سعر الصرف مباشرة».
دعم الوقود
التضخم
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