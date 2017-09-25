الصناعات الغذائية تطالب بزيادة إنتاج الرمان ومنتجاته

اتحاد الصناعات المصرية

عمر سالم:



طالبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ومبادرة التجارة الخضراء اليوم الإثنين، بالتوسع فى إنتاج وتصنيع الرمان ومنتجاته فى السوق المصرية .



وأكدت الغرفة - خلال ملتقى تكنولوجيا التصنيع الغذائي، الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية، والذى شهد حضوراً مكثفا من المستثمرين فى مجال الصناعات الغذائية - ضرورة استخدام التكنولوجيات العالمية الحديثة فى انتاج وتصنيع الرمان بما يحقق أعلى قيمة مضافة ممكنة .



ويأتى الملتقى ضمن فاعليات سلسلة الندوات وورش العمل التى تنظمها الغرفة لتقديم الدعم الفنى اللازم، لتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة وزيادة فرصها ، ويتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التنمية الصناعية " اليونيدو " .



وكشف الملتقى أن مصر تنتج 130 ألف طن سنويا من الرمان، وأن هناك فرصا كبيرة لزيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات فى ظل ارتفاع الطلب العالمى .



واستعرض المشاركون أحدث التطبيقات فى مجال التصنيع، مؤكدون ضرورة تحسين اقتصاديات الإنتاج .



واستعان الملتقى بالخبير العالمى ميشيل بوريا دولمو، والذى قدم عرضاً مستفيضا لديناميكات السوق العالمية للرمان، كما عرض الخبير الدولى روبرتو بينيفيوتى تصوراً حول سبل تحسين اقتصاديات الإنتاج، فضلا عن محاضرة للدكتور محمد الحوفى حول اقتصاديات التصدير، وأخرى للدكتور عادل صبرى، الخبير الزراعى حول تصنيع الرمان .



يذكر أن مبادرة التجارة الخضراء تستهدف تطوير قطاع التصنيع الزراعى، بهدف زيادة الصادرات الزراعية من مصر إلى الدول الأوروبية، عبر إيطاليا ، وتركز المبادرة على ثمانية منتجات بستانية هى الطماطم ، الخرشوف ، العنب ، الخس ، الفلفل ، الفراولة ، الفاصوليا الخضراء ، والرمان ، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .



