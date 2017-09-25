عائد أدوات الدين الحكومية يواصل الهبوط

وزير المالية

❐ تقلص مؤشر المال «IR» إلى %18.8 مقابل %18.9

❐ «المالية» تحصل على 32.2 مليار عبر الأذون بزيادة 5.7 مليار جنيه عن المطلوب



هبة محمد



واصل العائد على أدوات الدين الحكومية الهبوط الاضطرارى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق بكثافة، ووصول أرصدتها القائمة لمستوى يقترب من 15 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.



وتقلص أداء مؤشر المال IR الذي يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ليهبط الى مستوى %18.8 مقابل %18.9 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.



وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي لصالح وزارة المالية، أجل 364 يوماً، 50 نقطة أساس، (كل 100 نقطة تعادل %1) محققاً %18.709، وغطت البنوك العطاء 4.4 مرة بواقع 29.3 مليار جنيه عبر 368 عرضاً، فيما حصلت وزارة المالية على 8.088 مليار جنيه بزيادة 1.3 مليار جنيه القيمة المطلوبة بـ 6.750 مليار جنيه.



كما انخفض متوسط العائد على أذون 182 يوماً 11 نقطة إلى %19.11، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 14.161 مليار جنيه لتغطية العطاء 2.2 مرة قيمته، عبر 245 طلباً، فيما قبلت وزارة المالية 118 عرضاً بقيمة 7.444 مليار جنيه بزيادة 944 مليون جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها بواقع 6.5 مليار جنيه .



وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 237 يوماً 82 نقطة، محققاً %18.535، وغطت البنوك العطاء 3 مرات بواقع 20.3 مليار جنيه عبر 254 عرضاً، فيما حصلت وزارة المالية على 81 طلباً بأكثر من 9 مليارات جنيه بزيادة 2.2 مليار جنيه القيمة المطلوبة البالغة 6.750 مليار جنيه.



وانخفض متوسط العائد على أذون 91 يوماً 11 نقطة إلى %18.864 وقدمت البنوك سيولة بقيمة 15.8 مليار جنيه، لتغطية العطاء 2.4 مرة، قيمته عبر 297 طلباً، فيما قبلت وزارة المالية 140عرضاً، بقيمة 7.7 مليار جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه، عن القيمة المستهدف الحصول عليها عند 6.5 مليار جنيه.



وتشير تلك بيانات البنك المركزي إلى حصول "المالية" على 32.2 مليار جنيه بزيادة ما يقرب من 5.7 مليار جنيه، إذ كانت تعتزم الحصول على 25.5 مليار جنيه عند بداية العطاءات.



وهبط متوسط عائد سندات الخزانة أجل 7 أعوام، 119 نقطة ليسجل %15.5، كأدنى عائد منذ مارس 2016، وغطت البنوك العطاء 3.3 مرة القيمة المطلوبة بواقع 2.4 مليار جنيه عبر 24 طلباً، فيما حصلت وزارة المالية على 3 عروض فقط بقيمة 1.5 مليار جنيه، بما يزيد عن 750 مليون جنيه من القيمة المطلوبة.



كما تراجع متوسط العائد على سندات أجل 3 أعوام لأدنى مستو منذ نهاية يونيو 2016، لينخفض 101 نقطة، إلى %15.504، وغطت البنوك العطاء 4.7 مرة قيمته بواقع 4.6 مليار جنيه من خلال 74 طلباً، فيما تلقت "المالية" 8 عروض فقط بقيمة 2.150 مليار جنيه، بأكثر من 1.5 مليار القيمة المستهدف الحصول عليها.



وتعتزم وزارة المالية اقتراض 25.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، آجال 91، 182، 266 و357 يوماً، وسندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه موزعة بالتساوي على سندات أجل 5 و10 أعوام.



ودشن البنك المركزي العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 9 طلبات بقيمة 12.710 مليار جنيه، قبل القيمة المطلوبة فقط بواقع 10 مليارات جنيه، كما طرح في نفس اليوم عطاء الودائع ذات العائد المتغير، للأسبوع التالي على التوالي، لأجل 29 يوماً بقيمة 15 مليار جنيه، وعرضت البنوك 21.017 مليار جنيه، عبر تقديم 64 عرضاً قبل البنك المركزي منها 48 طلباً بقيمة 15.317 مليار جنيه، وسجل متوسط سعر الفائدة %19.343، مقابل %19.374 للعطاء السابق له، كما وصلت أدنى فائدة إلى %19.22، وأعلى فائدة %19.42.



كما طرح البنك العطاء الدوري للودائع ذات العائد المتغير الأربعاء الماضي، في موعده الدوري، لأجل 42 يوماً بقيمة 40 مليار جنيه، وقدمت البنوك 47.060 مليار جنيه من خلال 67 طلباً، حصل "المركزي" على 40 عرضاً بقيمة 40 مليار جنيه، بمتوسط عائد بلغ %19.373، و%19.29 لأقل عائد و%19.40 لأعلى عائد.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.