الأهلى يحصد 1.2 مليار جنيه من خارج الميزانية

يحيى أبو الفتوح

❐ أبو الفتوح: التعثر يمثل %1.5 فقط من قروض البنك البالغة 400 مليار جنيه



أحمد الدسوقى



نجح البنك الأهلى المصرى فى تحصيل مديونيات من خارج الميزانية، تقدر قيمتها بـ 1.2 مليار جنيه، بعدما أجرى مجموعة من التسويات مع العملاء.



قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريح لـ«المال»، إن إجمالى المديونيات خارج الميزانية، تقلصت إلى 11.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 13 مليار جنيه، مؤكدا أن مصرفه يخطط لتحصيل مديونيات أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة عبر ملاحقة العملاء.



وقال أبو الفتوح فى سبتمبر 2013 إن مصرفه رحَّل مديونيات غير منتظمة خارج الميزانية بقيمة 13 مليار جنيه، تخص آلاف العملاء المتعثرين فى مختلف القطاعات والمتراكمة على مدار الأعوام الـ 4 الماضية.



وأشار إلى أن إجمالى محفظة التعثر تقدر بـ %1.5، من إجمالى محفظة قروض البنك، التى تقدر قيمتها بـ 400 مليار جنيه.



وتابع: "نسب التعثر فى البنك الأهلى وصلت لمعدلات أفضل بكثير من المعدلات العالمية"، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مصرفه يغتزم خفض هذه النسبة خلال الفترة القليلة المقبلة".



قال إن شهادات الإدخار ذات عائد %16، و%20، مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية ولن تتغير، مشيرا إلى أن إجمالي حصيلة هذه الشهادات بلغت حتى الآن 320 مليار جنيه.



وأكد أن مصرفه لن يوقف أى شهادة من هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الإقبال علي الشهادات من جانب العملاء مستمر.



وفيما يتعلق بمحفظة قروض الـ SMEs، قال إن إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs بالبنك، يقدر بـ 36 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه ضخ 12 مليار جنيه، فى مبادرة المشروعات الصغيرة، التى أطلقها المركزى أوائل العام الماضى.



وأطلق مطلع العام الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، إذ أعلن أنه يضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على 5 % سنويًا، وتقديم فرصة لـ350 ألف شركة، لتوفير فرص عمل لـ 4 ملايين مصرى.



وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدّا والصغيرة والمتوسطة، ولا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.