جنرال إليكتريك: ضخ استثمارات للتصنيع المحلى باقتصادية القناة

جنرال إليكتريك 78

عمر سالم



تستعد شركة جنرال اليكتريك الامريكية لضخ استثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين التصنيع المحلى لعدد من الأنشطة بعدة قطاعات ، فى اطار سعى الشركة لجعل مصر مركزاً للتصنيع والتصدير.



وتعمل شركة جنرال إلكتريك الامريكية فى مصر منذ عام 1974 ولديها 550 موظف بمصر ، وقامت بضخ نحو 340 مليون دولار حتى 2016 ، وتعمل فى العديد من المجالات الكهرباء والبترول والطيران والصحة والنقل والاتصالات بالاضافة إلى قطاع الطيران.



كشف المهندس أيمن خطاب، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال إليكتريك مصر وشمال افريقيا فى حوار لـ «المـال» ان الشركة تقوم بدراسة طبيعة المنتجات التى يمكن بدء تصنيعها محلياً، بمحور قناة السويس، خاصة وأنه يعد أفضل الأماكن الملائمة للتصدير مستقبلاً، إذ يمر بالقناة العديد من سفن التجارة العالمية، مضيفاً أن الشركة كانت قد تقدمت بعرض لتصنيع بعض مكونات مشروعات توليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت فى خليج السويس.



وأكد أن الشركة تعمل حاليا مع وزارة النقل على تقييم الوضع الحالى لأسطول القاطرات «الجرارات » الموجود بالفعل من أجل رفع كفاءته وتدريب الكوادر على أعمال الصيانة وتشغيل القاطرات الجديدة التى مازالت فى طور التصنيع حاليا كما ان الشركة لديها حرص على أن يتم الاتفاق فى أسرع وقت ، بجانب الإتفاق على توريد 100 قاطرة جديدة وتوفير الدعم الفنى والتدريب وإعادة تأهيل الأسطول الحالى لهيئة سكك حديد مصر.



وأوضح خطاب ان الشركة قامت بتوقيع إتفاق مع شركة بتروبيل من خلال «بيكر هيوز»، التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» بهدف المشاركة فى تطوير المرحلة الثانية من حقل ظهر الضخم، لإنتاج الغاز، حيث ستقوم الشركة بمسؤولية إدارة المشروع، وأعمال الهندسة والتصنيع والبناء، وأعمال الاختبار والنقل لنظام الإنتاج البحرى والذى يشمل عدة نظم للربط والتحكم البحرى وأدوات للصيانة ، كما ستدعم الشركة أعمال التركيب والإعداد للتشغيل لبعض مكونات المشروع.



وعن مناخ الاستثمار بمصر، قال خطاب إن مصر بها العديد من الفرص وهناك تركيز كبير على مشروعات البنية التحتيه، والطاقة، والمياه، والصرف الصحى، والصحة وغيرها، لافتاً إلى أن السوق واعدة ولهذا يتوافد عليها شركات من جنسيات مختلفة .



أشار إلى إن الشركة لديها الإمكانيات التى تؤهلها لتغطية احتياجات مصر فى مجالات المياه، والنفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والصحة، والطيران وغيرها من المجالات، وأوضح أن 60% من محركات شركة مصر للطيران، من إنتاج جنرال إليكتريك، موضحاً أن قطاع الطاقة يحتل المركز الاول فى استثماراتها وحجم أعمالها بمصر، نظراً لوجود طلب مستمر على الطاقة، وحجم مشروعات كبير قامت الدولة بطرحه على المستثمرين.

وأضاف خطاب ان جنرال اليكتريك ترى أن كافة القطاعات الصناعية المتعلقة بالبنية التحتية جاذبة للاستثمار سواءً قطاعات الطاقة ، أو النقل، أو الطيران منوهاً على أهمية التركيز بشكل أساسى على خلق الحلول المحليه وتعزيز التوطين للصناعة ، وبناء القدرات المحلية، وبناء المناخ المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد، وتحويل مصر إلى مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم المنطقة.



ونوه خطاب إلى أن كل سوق تواجه تحديات من نوع خاص وتسعى الشركة للتعاون مع عدد من الوزرات، على سبيل المثال الكهرباء، والنقل، والطيران بإشراف من رئيس الوزراء ، وهناك ترحيب بالأفكار والمقترحات التى تقدمها الشركة حول إزالة التحديات والمعوقات بالاضافة إلى الحلول الرقمية التى يتم تقديمها، مما يعد مؤشر ايجابى.



وأشار إلى ان المعوقات تتمثل فى بطئ مراحل إتخاذ القرار بكافة المجالات ، لافتا إلى أن الشركة تعمل مع الحكومة فى بعض المشروعات الرئيسية ولم تواجه أى مشكلات حتى الآن سوى طول مدة الإجراءات وهو الأمر الذى يجعل من المطلوب إعطاء دفعة لتسريع وتيرة القرارات الحكومية.



وألمح خطاب إلى ان جنرال إلكتريك لا تعانى مشكلات فى الحصول على مستحقاتها كما ان العلاقة مع الحكومة قوية وهناك تعاون من الجهات المختلفة مثل البنك المركزى و وزارة المالية من أجل تسهيل عملية صرف المستحقات الخاصة بالشركة لدى الوزارت المختلفة مثل «الكهرباء».



وأشار إلى ان مصر بحاجة إلى إيجاد وسائل مبتكرة لتوليد الكهرباء والحد من الاعتمادية على الوقود وهو ما تقوم به الحكومة ، فعلى سبيل المثال تسعى مصر لتنويع مصادر الطاقة فى العموم مثل الفحم والتركيز على توليد الطاقة من الرياح كبديل فعال فى المستقبل، كما تهدف إلى أن تشكل الطاقة المتجددة 20 % من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2022 .



وكشف خطاب عن أن جنرال اليكتريك تقوم ببعض التحديثات لمحطات توليد الطاقة فى النوبارية وبنها والتى من شأنها أن تزيد الإنتاج بدون استخدام المزيد من الوقود باستخدام التكنولوجيا التى توفر مستويات أعلى من الكفاءة ؛ حيث ينطبق نفس الوضع على قطاع نقل وتوزيع الطاقة على الشبكة الكهربائية.



وأشار إلى أن جنرال إلكتريك تعاونت فى مجال التعليم من خلال معسكر «إنجاز للابتكار» مع عدد من المدارس والجامعات حيث يساعد الطلاب على بناء نماذج الأعمال الخاصة بهم وتعلم مبادئ التفكير كرواد أعمال ، كما استفاد من تلك الأنشطة أكثر من 200 طالب حتى الآن بخلاف تجهيز معمل كمبيوتر فى منشية ناصر لخدمة 1000 طالب فى المنطقة كما تعمل على تزويد بعض المستشفيات ببعض الاجهزة الإلكترونية الحديثة.



وقال أن شركة جنرال إليكتريك، قامت بتركيب أكثر من 135 توربينًا فى جميع أنحاء البلاد، لتوليد أكثر من 14.8جيجاوات، تمثل أكثر من %30 من إجمالى الشبكة القومية، وهو ما يكفى لتلبية احتياجات أكثر من 14 مليون منزل، كما أضافت الشركة 2.6 جيجاوات من إجمالى تلك الطاقة إلى الشبكة القومية فى 2015، لدعم الخطة العاجلة للكهرباء فى مصر.



وأشار خطاب إلى أن الشركة قامت بتزويد 115 طائرة تابعة لمصر للطيران بمحركات جنرال إليكتريك، وزودت 110 قطار تابع لسكك حديد مصر أيضا بمحركاتها.



تابع خطاب أن الشركة كانت قد اعلنت انها ستقوم بضخ 200 مليون دولار استثمارات بمركز التدريب والتصنيع متعدد الوسائط فى السويس، بهدف خدمة مصر والمنطقة لرفع كفاءة الكوادر البشرية، وسيوفر هذا المركز نحو 500 فرصة عمل للمهنيين خلال 3 - 5 سنوات، كما سيقدم دعماً استشارياً لمؤسسى الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى ستكون بمثابة قيمة مضافة لقائمة المصدرين المصريين، كما قامت الشركة بتدريب أكثر من1000 طالب بمركز «التوقيع الديناميكى» بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



وتعمل جنرال إلكتريك فى مصر منذ أكثر من 40 عاما أسهمت خلالها فى تقديم قيمة مضافة للإقتصاد المصرى عبر المشاركة فى مشروعات قومية ضخمة على مدار سنوات طويلة لتطوير عدة قطاعات كالصحة عبر توفير أكثر من 15 ألف جهاز تعتمد على تقنيات جنرال إلكتريك بما يسهم فى رفع مستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة ، بجانب قطاع الطاقة عبر قيام الشركة بتطوير عدد من محطات الكهرباء ضمن الخطة العاجلة التى وضعتها وزارة الكهرباء لتطوير الشبكة القومية وقامت الشركة بتوفير أحدث التوربينات الغازية.