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بورصة وشركات
سبأ الدولية تتعاقد مع التأمين الصحى ومعهد الكبد
الإثنين 25 سبتمبر 2017 12:58 م
سبأ الدولية للأدوية
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سبأ الدولية للأدوية
رجب عزالدين
قالت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية إنها وقعت تعاقدا مع هيئة التأمين الصحى ومعاهد الكبد لتوريد مستحضر السوفوهيب لعلاج التهاب الكبد الوبائى (فيرس C).
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "كان أول تعاقد مع الهيئة والمعهد بتاريخ 18 سبتمبر 2017 وآخر تعاقد بتاريخ 24 سبتمبر".
وتعاقدت الشركة على توريد 450 ألف علبة من مستحضر السوفوهيب لعلاج التهاب الكبد الوبائى (فيرس C) وذلك حتى منتصف 2018. بقيمة اجمالية 135 مليون جنيه تقريبا.
وقالت الشركة إن هذا التعاقد سيحقق طفرة فى أرباح الشركة خلال هذا العام مبدئيا لا تقل عن 12 مليون جنيه تقريبا فى أرباح العام المنتهى 31 ديسمبر 2017.
وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 3.34 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.17 مليون جنيه للنصف المقارن من العام الماضي.
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