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سيـــاســة
مصر القوية: ندعم أى مبادرة وطنية ونواجه الاستبداد
الإثنين 25 سبتمبر 2017 12:40 م
حزب مصر القوية
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مصر القوية: على الدولة أن تنظر لأزمات المواطنين بدلا من محاكمة ضمائرهم
حزب مصر القوية
إيمان عوف
قال حزب مصر القوية إنه يدعم أى جهد مخلص لبناء تجمع وطنى واسع - دون إقصاء - لقوى المعارضة الحقيقية والشخصيات السياسية العامة بمختلف توجهاتها للعمل على فتح المجال العام ومواجهة سياسات الفساد والاستبداد من قبل النظام الحالى.
وأكد أحمد سالم نائب رئيس الحزب أن حزبه لن يكون جزءا فى أى جبهة تضم أيًا من القوى أو الشخصيات الموالية للنظام الحالى، مع التأكيد على أننا نرى أنه يجب ألا يقتصر أى تجمع وطنى فى الفترة الحالية على مجرد التوافق على مرشح رئاسى.
حزب مصر القوية
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