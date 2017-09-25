سامسونج تطرح جلاكسى نوت 8 بمصر الشهر المقبل

شريف بركات نائب رئيس سامسونج مصر للالكترونيات

محمود جمال



قالت شركة سامسومج الكترونكس مصر، إنها ستطلق هاتف جلاكسى نوت 8 فى السوق المصرية 6 أكتوبر المقبل ذكرى حرب أكتوبر المجيد.



وأضاف شريف بركات نائب رئيس سامسومج الكترونكس مصر، فى لقاء صحفى، أن سعر الهاتف سيصل ما بين 17 إلى 18 الف جنيه مع إتاحة طرق ميسرة للسداد منها دفع القيمة على دفعات أو أقساط.



وذكر أن هاتف جلاكسي s8 حقق مبيعات تفوق 20% عن جلاكسى نوت 7 بالسوق المصرية، بفضل إتاحة طرق مختلفة وميسرة للسداد منها التقسيط، والقيمة المضافة وخصائص الهاتف الجديد.



وأوضح بشأن إطلاق خدمات الجيل الرابع فى مصر وقلة نسبة من يستخدمون أجهزة يمكنها استقبال تلك الخدمات: " أن النسب المعلنة بـ 7% كانت معلومات حجم مشتركى الموبايل غير دقيقة، مرجحا أنها تصل إلى 30% من حجم المشتركين إذ إن غالبية الهواتف المطروحة لكل مصنعى الأجهزة فى السوق المصرية تدعم الجيل الرابع ويتم بيعها منذ عدة سنوات".



ولكنه كشف أن حجم الإقبال على الأجهزة من الفئة العليا بمصر يصل إلى 7%، كما أشار إلى انخفاض مبيعات الأجهزة اللوحية "تابليت" فى العالم بسبب التطور الكبير الذي شهدته الأجهزة الذكية خاصة من الفئة العليا.



