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بورصة وشركات
الشراء يسيطر على تعاملات مسؤولي الشركات المقيدة بالبورصة
الإثنين 25 سبتمبر 2017 11:45 ص
البورصة 1
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البورصة 1
مصطفى طلعت
سيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، خلال جلسة تداولات الأحد، بقيادة كريدي أجريكول – مصر.
وشملت العمليات الشرائية، بخلاف كريدي أجريكول، كلًا من أسهم المنصورة للدواجن، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون، مدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك وفقا لبيان منشور على شاشات التداول صباح اليوم.
يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع، على تباين، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.64 0.72% مسجلا 13607 نقاط، فيما ارتفع EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.2% ليغلق عند 771 نقطة، وصعد EGX100 الأوسع نطاقا بـ 0.71%، ليحقق 17.3 نقطة.
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