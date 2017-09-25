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نقل وملاحة
حركة النقل والركاب بموانئ البحر الأحمر اليوم
الإثنين 25 سبتمبر 2017 11:20 ص
مواني البحر الأحمر
أخر الأخبار
مواني البحر الأحمر
نادية صابر
صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز، وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.
كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 826 راكبا و110 شاحنات بضائع و8 شاحنات عفش ركاب، و10 سيارات، بينما تغادر 3 سفن، هى: أمانة، والحرية، وإلنوى إكسبريس، وعلى متنها 770 راكبا و128 شاحنة و39 سيارة.
فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة GOLDEN DAISY، وعلى متنها 23 ألف طن فحم بترولى أخضر، قادمة من الكويت، والسفينة القاهرة وعلى متنها 140 راكبًا و6 شاحنات بضائع و4 شاحنات عفش و15 سيارة، ومغادرة 3 سفن، هى: القاهرة، وعمان، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 1955 راكبا و135 شاحنة و117 سيارة.
على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 115 راكبا و14 برادا و3 تريلات وسيارة.
فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا، وعلى متنها 133 راكبا و3 برادات و16 تريلا و2 باص جيت، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 570 راكبا و23 برادا و14 تريلا و6 سيارات و4 باصات جيت.
الموانئ المصرية
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