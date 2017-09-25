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استثمار
الإجراءات الجمركية تمنع دخول منتجات منتزا للسوق المحلية
الإثنين 25 سبتمبر 2017 11:12 ص
سحر نصر فى زيارة للمنطقة الحرة بمدينة نصر
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سحر نصر فى زيارة للمنطقة الحرة بمدينة نصر
أحمد عاشور
علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن شركة منتزا لإنتاج الأدوات المنزلية والمكتبية، تقدمت بمذكرة لكل من رئاسة الجمهورية ووزارة الاستثمار، لحل أزمة عدم قدرتها على إدخال إنتاج مصنعها بالمنطقة الحرة بمدينة نصر للسوق المحلية.
وأضافت المصادر أن المصنع له الحق فى بيع %10 من إنتاجه للسوق المحلية، إلا أن المشاكل الخاصة بالإجراءات الجمركية تحول دون ذلك، ما يؤثر على أعمال الشركة ومبيعاتها خاصة فى ظل الطلب المتنامى على الأدوات المدرسية، بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديدة.
فى نفس السياق زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ومصنع «منتزا» واستعرضت مشاكل المستثمرين، مؤكدة أنها تضع فى أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وإزالة أى معوقات تواجه المستثمر وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات، وأوضحت أنها جاءت للمصنع استجابة للخطاب المرسل من رئيسه هانى قسيس، صباح أمس.
من جانبه أوضح قسيس، أن استثمارات شركته تبلغ 100 مليون دولار، وتوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، وتعتزم الشركة ضخ 100 مليون دولار جديدة، من خلال إنشاء مصنع جديد على مساحة 40 ألف متر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر لصناعة الآثاث، باستثمارات 50 مليون دولار، ومصنع أخر لإنتاج الأحذية الرياضية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات 50 مليون دولار.
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