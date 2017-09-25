أكسيس للرعاية الصحية تؤمن على العاملين بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

الشاذلى جمعة



فازت شركة «أكسيس للرعاية الصحية» بعقد التأمين الطبى والرعاية الصحية للعاملين بمكتبة الإسكندرية.



وقال الدكتور مصطفى فتحى، العضو المنتدب للشركة، إن عدد المشتركين يبلغ 2400 مشيرا إلى أن الحد الأقصى للتغطية يبلغ حوالى 35 ألف جنيه سنويا للفرد.



وأضاف أن العقد يغطى الإقامة بالمستشفيات، وإجراء العمليات الجراحية، والكشف الطبى بالعيادات الخارجية، مشيرا إلى أن شركته تتعاقد مع شبكة طبية تتكون من 2600 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية، من مستشفيات و عيادات خارجية و معامل تحاليل و مراكز أشعة و صيدليات و غيرها.



ولفت إلى أن العقد يغطى أيضا إجراء الفحوصات الطبية، والتحاليل بمراكز الأشعة، و معامل التحاليل المتعاقد معها، وصرف الأدوية وعلاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، والحمل والولادة، وعلاج الأسنان، وتركيب النظارات.



وبدأت «أكسيس» نشاطها فى يوليو 2011 برأسمال مرخص به 10 ملايين جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حوالى مليون جنيه، و يتكون هيكل المساهمين من مجموعة من الأفراد.