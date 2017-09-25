ناسداك دبى تخاطب أموك للقيد المزدوج

زيوت معدنية أموك 25

مصطفى طلعت



علمت «المال» أن بورصة «ناسداك» دبى، خاطبت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، لطرح حصة من أسهمها فى سوق دبى، عبر آلية القيد المزدوج.



وأكدت مصادر مطلعة - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن ممثلين عن سوق «ناسداك دبى» عرضوا على مسئولين بشركة «أموك» إمكانية إتاحة حصة من أسهم الشركة للتداول الحر فى دبى، إلى جانب المطروحة بالسوق المحلية، ما سيتيح إمكانية الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين.



وأوضحت أن إدارة «أموك» لم ترد على الجانب الإماراتى بعد، لكنه من المقرر عقد اجتماع للطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة الأمر والوقوف على جميع التفاصيل، إلا أن اتخاذ أى قررارات بهذا الشأن مرهون بموافقة وزارة البترول.



وفى نوفمبر 2014، وقعت بورصة «ناسداك دبى» اتفاقية تعاون مع شركة مصر للمقاصة، تتيح للشركات الإدراج المزدوج لأسهمها فى كل من بورصتى مصر و«ناسداك دبى»، وتعتبر «أوراسكوم كونستراكشون ليميتد» الأولى التى استفادت من هذا النظام.



وأشارت المصادر إلى أن هناك توجها داخل الحكومة ممثلة فى وزارة البترول لطرح حصص إضافية من أسهم الشركات التابعة بالبورصة ومنها، «أموك»، وذلك لزيادة السيولة وتوسيع حجم الأعمال، متوقعاً أن يتم ذلك، بعد الانتهاء من عملية طرح شركة «إنبى» للبترول.



وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجا لطرح مجموعة من الشركات الحكومية بالبورصة، وتم تعيين شركة «إن آى كابيتال»، التابعة لبنك الاستثمار القومى، لإدارة البرنامج، و من المقرر البدء بطرح «إنبى» خلال العام المقبل.



ويبلغ رأس مال «أموك» المرخص به 2 مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 861 مليونا، ويتصدر هيكل الملكية شركات «الأهلى كابيتال» بحصة %25.3، و الإسكندرية للبترول %20، و مصر المالية للاستثمارات %8.6، فيما تتوزع النسبة المتبقية على حملة أسهم التداول الحر.



وتعد «ناسداك دبي» بورصة مالية عالمية تقدم خدماتها للمنطقة ما بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وتدرج الأسهم والمشتقات والسلع المتداولة فى البورصات العالمية من صكوك وسندات، وغيرها.