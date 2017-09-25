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استثمار
ننشر حصص 11 شركة طاقة من تمويلات IFC
الإثنين 25 سبتمبر 2017 10:33 ص
مؤسسة التمويل الدولية
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مؤسسة التمويل الدولية
أحمد عاشور
حصلت «المال» على تفاصيل القروض الميسرة التى ستقدمها مؤسسة التمويل الدولية «IFC» إلى 11 شركة خاصة تشارك فى أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بنظام تعريفة تغذية الطاقة فى محافظة أسوان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 730 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات.
وفقاً لبيانات حصلت عليها «المال»، يُقدر إجمالى التمويلات المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بنحو 633 مليون دولار، بينها 10 ملايين للتحوط من مخاطر الديون، من المقرر أن تقدم على عدة شرائح.
ويتوزع التمويل بواقع 63 مليون دولار لصالح شركة الصبح للطاقة الشمسية تقدم على ثلاث شرائح، موزعة بواقع 17 مليونًا و41 مليونًا و4 ملايين دولار، على أن تحصل على تمويل مماثل بكل من شركتى اديسون للشمس والإدارة وطيبة للإنارة.
وستمنح مؤسسة التمويل الدولية شركة «آى آر سى» للطاقة المتجددة 62 مليون دولار، موزعة بواقع 19 مليونًا و38 مليون دولار و4 ملايين دولار، على التوالى شركة «آرينا للطاقة الشمسية» 34.5 مليون دولار، وينيرجى لمشروعات الطاقة المتجددة على 47.5 مليون دولار.
ومن المقرر أن تحصل شركة الكازار للطاقة الشمسية على 57 مليون دولار، ومثلها لشركة الدلتا للطاقة الشمسية و64 مليونًا أبو الهول للطاقة و62 مليونًا «إس بي» للطاقة ومثلها لشركة طاقة العربية.
من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى وافقت على منح القطاع الخاص 450 مليون دولار قروضًا ميسرة وطويلة الأجل موزعة بواقع 300 مليون لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام التعريفة التى وضعتها وزارة الكهرباء، إلى جانب 150 مليون دولار لمشروعات التنمية الزراعية.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الدور الذى قام به الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لتشجيع القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كان أحد عوامل نجاح حصول الشركات على التمويلات الجديدة من مؤسسة التمويل الدولية.
وأكدت لـ«المال» أن موافقة البنك الدولى على اتاحة تلك التمويلات خلال أسبوع واحد يمثل اقتناعًا من أكبر مؤسسة تمويل بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد الذى يوفر بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص.
وقالت الوزيرة إن جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاجتماع المشترك الذى تم عقده فى نيويورك، بإعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر، وما زالت تمضى قدما فى تنفيذه.
وتقدر محفظة مصر مع البنك الدولى بواقع 8 مليارات دولار منها 2 مليار قروضًا ميسرة للقطاع الخاص، والباقى للمشروعات الحكومية.
أسوان
الطاقة الشمسية
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