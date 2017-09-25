التنمية الصناعية تتلقى عروض إنشاء 3 مجمعات بالصعيد

هيئة التنمية الصناعية 5

عمر سالم



تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية منتصف أكتوبر المقبل، فى تلقى العروض المالية والفنية من شركات المطور الصناعى، للمنافسة على إنشاء 3 مجمعات صناعية فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم.



وكشفت مصادر لـ «المـال» أن 6 شركات محلية وعربية اشترت كراسات الشروط، حتى إغلاق باب الشراء الخميس قبل الماضى، للمنافسة على المناقصة التى طرحتها «التنمية الصناعية» فى أغسطس الماضى.



وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بداية العام الحالى عن سعى الوزارة إلى طرح 8 مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد على المطورين الصناعيين، وتم طرح 4 منها فى المرحلة الأولى فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط ، فيما تم تأجيل طرح مجمع أسوان إلى أجل غير مسمى.



وتضم المجمعات الثلاثة نحو 600 وحدة صناعية، موزعة بواقع 200 وحدة فى كل محافظة، وسيتم تخصيصها لصالح مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



ومن المقرر أن تقوم كل محافظة بتحديد نوعية الأنشطة الصناعية التى سيتم تخصيص وحدات لها، على أن تكون الأولوية للصناعات الغذائية.



وأضافت المصادر أن الهدف من الاستعانة بشركات المطور الصناعى، هو الاستفادة من خبراتها فى تطوير الأراضى، لافتة إلى أنه حال تقديمها عروض مالية مرتفعة سيتم رفضها، ستتولى الهيئة ترفيق وتجهيز الأراضى وإقامة المصانع بنفسها، بما يضمن توفير وحدات صناعية بأسعار مخفضة للمستثمرين.



وفى سياق متصل، قالت المصادر إنه من المقرر طرح أراضى جديدة على المطور الصناعية بواقع 4 ملايين متر مربع فى مدينة العاشر من رمضان خلال الشهر الجارى، ومليونى متر فى مدينة السادات بالمنوفية منتصف أكتوبر المقبل.