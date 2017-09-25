المكسيك تدعو لضحايا الزلزال المدمر

وكالات:





تجمع المكسيكيون في الكنائس، الأحد، للدعاء لضحايا أكثر زلازل المكسيك دمارا في 32 عاما بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الركام منذ ضربت هزة ارتدادية مكسيكو سيتي والولايات القريبة يوم الثلاثاء.





وارتفع عدد قتلى زلزال المكسيك إلى 320 قتيلا. ومع انهيار آلاف المنازل نام الناجون في الشوارع أمام منازلهم، فيما تقدر قيمة الخسائر الناتجة عن الزلزال بأكثر من ثمانية مليارات دولار.





وعانى كثيرون من الصدمة جراء ثاني أكبر زلزال يضرب مكسيكو سيتي خلال حياتهم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 1985 وأودى بحياة ما يقدر بعشرة آلاف شخص.





وكان من المقرر أن تعيد أكثر من 44 ألف مدرسة عامة في ست ولايات فتح أبوابها اليوم الاثنين لكن 103 مدارس فقط من بين أربعة آلاف مدرسة عامة في مكسيكو سيتي ستفتح أبوابها كي لا تعوق جهود الإنقاذ والإغاثة.



