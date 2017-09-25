تصريح من ترامب بشأن مواطني 7 دول

وكالات:





قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية لن تسمح بدخول أولئك إلى بلادنا طالما لم نستطع التأكد منهم أمنيا في تغريدة له على صفحته على موقع «تويتر»، بعد أن أصدر البيت الأبيض أمره الأخير الذي يحرم مواطني قائمة مكونة من 7 دول من الحصول على تأشيرات.



وفرض أمر جديد للرئيس الأمريكي حظرا جزئيا على دخول مواطني سبع دول، تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا واليمن، بسبب ما وصفته الإدارة الأمريكية بفشل حكوماتها في تلبية مطالب الولايات المتحدة بتبادل المعلومات.



