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اقتصاد وأسواق
وزير السياحة يشيد بدور القطاع الخاص للنهوض بالصناعة
الأحد 24 سبتمبر 2017 11:11 م
يحيى راشد - وزير السياحة
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يحيى راشد - وزير السياحة
دعاء محمود:
بحث يحيى راشد وزير السياحة، مع المستثمر السياحي حسام الشاعر، في مقر هيئة الاستثمار، الأحد، دور القطاع الخاص للنهوض بالصناعة، مؤكدا على تقديره للدور المهم الذى يقوم به المستثمرون السياحيون، مثمنا جهودهم المتواصلة فى النهوض بصناعة السياحة، ومواصلة دعمهم للتنمية السياحية.
وأكد الوزير على أن العلاقة بين القطاع السياحى الحكومى والقطاع السياحى الخاص الذى يمثله المستثمرون علاقة تكامل وشراكة، وأن الوزارة تحرص باستمرار على استطلاع آرائهم والأخذ بمقترحاتهم نظراً لأن الهدف واحد وهو النهوض بصناعة السياحة واستعادة الحركة السياحية لمعدلاتها، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك أية خلافات فهى خلافات مهنية فى قضايا تخص القطاع ولكن فى نهاية الأمر يتم التشاور وتقرير ما يحقق الصالح العام.
وقد تم الاتفاق على عقد لقاء مع مجموعة من الشركاء في قطاع السياحة لمناقشة الانتخابات المقبلة للغرف السياحية، و ذلك في ضوء المتطلبات والمصلحة العامة للقطاع.
وشدد الوزير على أنه لا تمييز في الانتخابات، وأن تطبيق مبدأ المساواة والاهتمام بمصلحة الشركات والفنادق تأتي على أولوية اهتمام الجميع، مشيرا إلى رغبة الوزارة في إجراء الانتخابات.
السياحة
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