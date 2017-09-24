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طاقة
أسعار دانة غاز تخسر 5 % بسبب قضية صكوك للشركة
الأحد 24 سبتمبر 2017 09:51 م
دانة غاز
أخر الأخبار
دانة غاز
خالد بدر الدين
تراجعت أسعار أسهم شركة دانة غاز بحوالى 5.27 % فى ختام تعاملات اليوم الأحد، بسبب انتشار أنباء عن استمرار محكمة في لندن في نظر دعوى بشأن صكوك للشركة.
وذكرت وكالة رويترز، أنه من المقرر أن تستأنف المحكمة العليا في لندن غدا الاثنين نظر دعوى بشأن صحة صكوك قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز، والتى قالت في يونيو الماضى إنها لن تسدد قيمتها لأنها أصبحت لاغية بموجب القانون الإماراتي.
وكانت أسعار أسهم شركة دانة غاز هبطت فى نهاية الأسبوع الماضى بعد أن أجل قاضٍ بالمحكمة العليا في لندن جلسة بخصوص نزاع بين شركة دانة غاز ومقرضيها بعد قرار من محكمة إماراتية يوم الأحد الماضي بمنع الشركة من مواصلة إجراءات التقاضي في بريطانيا.
وقال القاضي إنه قد يرى إكمال نظر القضية سواء حضر جميع الأطراف أو لم يحضروا.
وكان سعر سهم شركة دانة غاز ارتفع بحوالى 1.3 % قبل انتشار أنباء التأجيل.
وكانت أسعار أسهم شركة دانة غاز قفزت بأكثر 28 % منذ أسبوعين بفضل اتفاق وقعته الشركة تتلقى بموجبه مدفوعات بمئات الملايين من الدولارات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق حيث يتيح الاتفاق لشركة دانة زيادة إنتاج الغاز في الإقليم .
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