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سيـــاســة
حبس ناشط 15 يوما بعد انتهاء عقوبة عامين
الأحد 24 سبتمبر 2017 09:46 م
عمرو علي 6 ابريل
أخر الأخبار
عمرو علي 6 ابريل
عمرو علي
المتحدث الإعلامي السابق لحركة شباب 6 إبريل تم حبسه عامين وفوجئ بعد إخلاء سبيل بتحقيقات في قضية جديدة، وفق حقوقي
إيمان عوف
قال محمد عيسي، المحامي والحقوقي، إن عمرو علي، المتحدث الإعلامي السابق لحركة شباب 6 إبريل تم حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة، عقب انتهاء عقوبة حبس عامين بحقه.
وقال عيسي، إن "نيابة أمن الدولة قررت التحفظ على عمرو علي بعد قرار إخلاء سبيله وانتهاء مدة حبسه عامين في اتهامه بالتظاهر".
وأوضح أن "نيابة أمن الدولة قالت إن عمرو على متهم في القضية رقم 473 لسنة 2014 أمن دولة والتى عرفت بقضية دعم الشرعية، وأنه لم يتم التحقيق مع عمرو خلال العامين المحبوس فيهم".
وكشف عن أن النيابة قررت استمرار حبس عمرو على 15 يوما على ذمة هذه القضية، واصفا ذلك بأنه مرحلة جديدة من التنكيل بعمرو حتي لا يذوق طعم الحرية، وفق قوله.
وعادة ما تقول السلطات القضائية إنها تكفل كل الحقوق للمتهم، في مقابل تلك الاتهامات الأخيرة.
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