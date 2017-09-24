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طاقة
انقطاع الكهرباء بأحياء بالسويس
الأحد 24 سبتمبر 2017 09:11 م
انقطاع الكهرباء
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انقطاع الكهرباء
قالت وزارة الكهرباء في بيان إنه جاري إصلاح العطل بأحد محولات السويس
عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن انقطاع التيار الكهربائي بحى الرحاب والفردوس وبعض أجزاء من حي السلام، إثر عطل بمحطة محولات السويس 2 جاري العمل على إصلاحه.
وأوضحت الوزارة فى بيان، لها أنه فى تمام الساعه 5 مساء تم فصل المحول رقم 3 جهد 11/66 كيلو فولت بمحطة محولات السويس 2 بسبب حدوث عطل على أحد مغذيات قطاع ٣ بالجهد الخاص بالمحول.
وأضافت أنه نتيجة لانفصال الجهد بالمحول أدى إلى انقطاع تغذيه 15 ميجاوات ، وعلى الفور تم التوصيل بالبدائل بتوصيل الروابط بلوحات التوزيع وتم توصيل الاحمال ماعدا 5 م.و.
وأوضحت أنه جارى التغذية الكهربية بالتناوب على الأحياء المذكورة لحين إتمام عودة التغذية الكهربية بالكامل وتتم مجهودات متواصلة للوقوف على أسباب العطل وإصلاحه .
من جانبه، أوضح محافظ السويس اللواء أحمد حامد إن عطلا مفاجئا حدث، أدى إلى خروجه من الخدمة وتأثر 9 مناطق بانقطاع التيار الكهربائي.
وأضاف المحافظ أن المناطق التي سوف تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي عنها هي: السلام 1، السلام 2، التوفيقية، الرحاب، اليسر، النهضة، الأمل، 24 أكتوبر وعرب المعمل.
وأشار إلى أنه قرر تفعيل غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والمتابعة مع وزارة الكهرباء لحين إصلاح المحول وعودته للعمل مرة أخرى.
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