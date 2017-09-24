هبوط 5 بورصات عربية بقيادة دبى والكويت

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد، بقيادة دبى والكويت وسط تعاملات متواضعة.



وارتفع مؤشر بورصة الدوحة فقط بنسبة ضعيفة بلغت 0.4 % للجلسة الرابعة على التوالى ليستقر عند 8396 نقطة، بينما أغلقت بورصتا السعودية وسلطنة عمان أبوابهما لعطلات عامة.



وذكرت وكالة رويترز، أن معظم بورصات منطقة الشرق الأوسط تعرضت لخسائر اليوم مع انخفاض مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.9 % ليصل إلى 3600 نقطة مع تراجع أسعار 27 سهما من بينها شركة إعمار العقارية الذي نزل 1.6 % ولم يرتفع سوى أسعار 7 أسهم.



وهبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.8 % ليسجل 6795 نقطة بينما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.6 % ليرتد إلى 13607 نقطة مع انخفاض سعر سهم شركة جروبال تليكوم بحوالى 2 % .



وخسر مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.3 % لينزل إلى 4440 نقطة بينما هبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 3 % ليستقر عند 1304 نقطة.

