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اتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات تطلق المؤتمر الأول لأمن المعلومات
الأحد 24 سبتمبر 2017 06:53 م
أمن المعلومات 141
أخر الأخبار
أمن المعلومات 141
السب والقذف أكثر الجرائم انتشارًا عبر الإنترنت والابتزاز الجنسي يلاحقها
سمية كمال
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم المؤتمر العربي لأمن المعلومات، بهدف التعريف بالجرائم الإلكترونية وكيفية مكافحتها، بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، وعدد من الوزراء، على رأسهم د.عمرو الجارحي، وزير المالية، وبعض المحافظين السابقين.
تطرق الحضور إلى أهمية أمن المعلومات، وخطورة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى أهمية الاقتصاد الرقمي، وتطوير الأنظمة في إطار حماية الأمن القومي للبلاد.
يذكر أن المؤتمر العربي لأمن المعلومات، هو الأول من نوعه تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس طارق القاضى، ويأتي في إطار التعريف بالجرائم الإليكترونية وكيفية مكافحتها.
حضر المؤتمر حسام الجمل، رئيس مركز دعم واتخاذ القرار السابق، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، وعدد من المحافظين السابقين.
من جانبه قال حسام نبيل، رئيس قسم البحوث والدعم الفني بقطاع مكافحة الجرائم الإليكترونية، التابع لوزارة الداخلية، إن القاهرة أقل المحافظات انتشارًا للجرائم الإليكترونية.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن النساء و الأطفال هم أكثر شرائح المجتمع عرضة للخطر، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز جنسي عبر شبكات الإنترنت، ومواقع التواصل المختلفة.
وأوضح أن مرتكبي الجرائم الإليكترونية تتراوح أعمارهم بين 20 – 30 عامًا، ما يشير إلى الحاجة إلى أهمية مواجهة تلك الظواهر الجديدة على المجتمع المصري.
وأكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في حاجة ماسة إلى عدد من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية المطلوبة لمستخدمي الشبكة العنكبوتية، مشيرًا إلى أن "السب والقذف" هى أكثر الجرائم انتشارًا على شبكات الإنترنت، وتصل نسبتها إلى 65%، فيما تأتي جرائم الابتزاز الجنسي بالمرتبة الثانية، ثم جرائم انتحال الشخصية.
وتابع قائلًا إن عدد البلاغات الخاصة بالجرائم الإليكترونية ارتفع إلى 6909 بلاغات في العام الحالي، مقارنة مع 7 بلاغات فقط في بداية إنشاء قسم البحوث والدعم الفني بقطاع مكافحة الجرائم الإليكترونية بوزارة الداخلية .
وأشار إلى أن مرتكبي الجرائم الإليكترونية يستخدمون برامج إعلانية وتسويقية مثل "OLX" للوصول إلى ضحاياهم، عن طريق معرفة حالتهم المادية، وأرقام هواتفهم، وبياناتهم الشخصيه، ومن ثم ابتزازهم.
من جانبه أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن ملف أمن المعلومات أصبح في غاية الخطورة، وذلك بسبب تداخله مع الاقتصاد الرقمي، مطالبًا المسئولين عن ذلك الملف بالمزيد من الاهتمام.
وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يوفر فرص جاذبة للإستثمار، ومن ثم يجب الاهتمام به من خلال سن تشريعات و قوانين تحمي المتعاملين، ومستخدمي التكنولوجيا.
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