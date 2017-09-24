EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
نوة غسيل البلح توقظ شتاء الإسكندرية غدا
الأحد 24 سبتمبر 2017 04:44 م
شتاء الإسكندرية
أخر الأخبار
شتاء الإسكندرية
معتز محمود
رفعت شركة الصرف الصحى، بمحافظة الإسكندرية درجة التأهب؛ استعداداً لأولى نوات الشتاء هذا العام، والتى تعرف باسم "غسيل البلح" والمقرر لها أن تبدأ غداً.
وقال مصدر مسؤول بالشركة لـ"المال" إنه تم البدء فى تنظيف الشنايش والمصارف تحسباً للأمطار المتوقعة.
وأضاف المصدر أن أسطول الشركة من السيارات يتراوح من 112 – 115 سيارة إلا أن الصالح منها يتراوح من 95 – 97 سيارة تم تجهيزها أستعداداً للموسم الشتولى هذا العام.
وأوضح المصدر أن التنسيق مع وزارة الرى يتم فى موسم النوات لتهيئة المصارف التابعة لها لاستقبال مياه الأمطار.
وشهدت محافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار جميع استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار، خاصة بالأنفاق والمناطق المنخفضة، لتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي ستستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، وذلك لتوليد نوع من الثبات الانفعالي لدى المسئولين لاتخاذ القرار دون الرجوع إلى المسئوليين للتصرف كل فيما مجاله.
ووضعت شركة الصرف الصحي خطة للعمل خلال فصل الشتاء وما تصاحبه من نوات، كان أبرزها مراجعة خطة تمركز السيارات وعمل الصيانة اللازمة والإحلال والتجديد لـ165 محطة رفع و25 محطة معالجة وتطهير جميع الشنايش والبيارات بنطاق المحافظة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا